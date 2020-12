Tottenham raakt verder achterop in titelrace; dubieuze hoofdrol Alderweireld

Rian Rosendaal 20 december 2020 • Laatste update: 17:20

Tottenham Hotspur heeft zondagmiddag in de strijd om de titel in de Premier League wederom averij opgelopen. De formatie van manager José Mourinho zag Leicester City met een 0-2 overwinning van het veld lopen, vier dagen nadat the Spurs de koppositie verspeelden in een rechtstreeks gevecht met regerend kampioen Liverpool (2-1). Bij Tottenham begon Steven Bergwijn na vijf opeenvolgende basisplaatsen in competitieverband op de bank en was Toby Alderweireld na rust de schlemiel met een eigen doelpunt.

De eerste helft ging op en neer, met onder meer goede kansen voor onder meer Harry Kane en Jamie Vardy. Pal voor rust echter kwam het treffen in het Tottenham Hotspur Stadium echt tot leven. Serge Aurier liep Wesley Fofana in de rug op de rand van het strafschopgebied, waarna de VAR checkte of de bal op de stip diende te worden gelegd. Aurier maakte inderdaad een overtreding, waardoor Vardy mocht aanleggen vanaf elf meter. De topschutter van Leicester ramde de bal vervolgens dwars door het midden het doel in. Het was alweer de elfde seizoenstreffer van de topschutter van the Foxes.

Mourinho greep halverwege in en bracht Gareth Bale binnen de lijnen, met Tanguy Ndombélé die in de kleedkamer van Tottenham achterbleef. Leicester leek de voorsprong drie minuten na rust te verdubbelen. James Maddison anticipeerde goed op een lange bal over de verdediging van Tottenham heen en de middenvelder liet vervolgens Hugo Lloris kansloos met een harde knal. Arbiter Craig Pawson annuleerde de treffer echter omdat Maddison buitenspel bleek te staan bij het ontvangen van de bal. Kort na het geschrapte doelpunt van de bezoekers moest Giovani Lo Celso geblesseerd naar de kant. Lucas Moura nam zijn plaats in op het middenveld van Tottenham.

Na een uur spelen kwam de tweede treffer van Leicester alsnog. Een afgemeten voorzet van Marc Albrighton kwam terecht bij Vardy, die de bal naar beneden en richting het doel kopte. Alderweireld probeerde de bal tegen te houden, maar de Belgische stopper faalde jammerlijk in die missie. Via de voeten van de Tottenham-verdediger verdween de bal namelijk in het doel achter Lloris. Mourinho wisselde daarna nog wel, al bleef Bergwijn gewoon op de bank zitten. Harry Winks loste Aurier af halverwege de tweede helft in Noord-Londen. Tottenham maakte geen al te beste indruk en ook de entree van Bale en Moura kon daar weinig aan veranderen.

Leicester hoopte nog een strafschop te krijgen in de 78ste minuut, toen de doorgebroken Harvey Barnes in het strafschopgebied werd neergehaald door Moussa Sissoko. Tottenham was in de laatste tien minuten niet meer in staat om een aansluitingstreffer te produceren, terwijl het degelijke Leicester voornamelijk loerde op de counter. Vardy ging twee minuten voor tijd met een lichte blessure naar de kant, met Kelechi Iheanacho als diens vervanger. Het elftal van manager Brendan Rodgers trok de 0-2 voorsprong over de streep en stijgt naar plaats twee in de Premier League, met vier punten (27 om 31) achterstand op koploper Liverpool. Tottenham zakt naar de vierde plaats. Het gat met the Reds bedraagt inmiddels zes punten.