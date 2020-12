AC Milan zet bijzondere reeks voort na snelste treffer ooit in de Serie A

Yanick Vos 20 december 2020 • Laatste update: 17:07

Koploper AC Milan heeft zondagmiddag gedaan wat het moest doen in de strijd om de titel in de Serie A. Op bezoek bij Sassuolo liet de ploeg van trainer Stefano Pioli zich niet verrassen en boekte het dankzij de snelste treffer in de historie van de Serie A een 1-2 overwinning. Het betekende alweer de vijftiende achtereenvolgende wedstrijd waarin Milan, ondanks de afwezigheid van Zlatan Ibrahimovic, minstens twee keer wist te scoren in de Italiaanse competitie. Achtervolger Internazionale was in eigen huis met 2-1 te sterk voor Spezia, waardoor het verschil tussen de stadsgenoten één punt blijft in het voordeel van Milan.

Sassuolo – AC Milan 1-2

AC Milan kende op bezoek bij Sassuolo een bliksemstart en stond al na zes seconden (!) op voorsprong. Hakan Çalhanoglu en Brahim Díaz zetten vanaf de aftrap aan voor een sprint over de as van het veld, waarna Çalhanoglu de bal op maat in de loop van Rafael Leão legde. De Portugees faalde niet en tilde de bal over de al liggende Andrea Consigli heen: 0-1. Het betekende het snelste doelpunt ooit in de top vijf competities in Europa. Vijf minuten later dacht Çalhanoglu zelf voor de tweede Milanese treffer aan te tekenen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Na een klein half uur spelen vond Alexis Saelemaekers wel het net. De Belg schoot de bal op aangeven van Theo Hernández voor een leeg doel tegen de touwen.

?? ? SNELSTE SERIE A-GOAL OOIT ??? Rafael Leão heeft 6,2 seconden nodig, een verbetering van het record uit Paolo Poggi uit 2001 (8,9 seconden) Geplaatst door voetbalzone op Zondag 20 december 2020

Sassuolo, dat slechts één van de laatste twaalf wedstrijden verloor in de Serie A, kwam na rust beter in het spel en leek via Mehdi Mourabia terug te komen in de wedstrijd, maar de middenvelder zag zijn uithaal ternauwernood worden gered door Gianluigi Donnarumma. Aan de overkant stuurde Jens Petter Hauge de bal richting de bovenhoek, maar ook hij zag zijn inzet niet tot doelpunten worden gepromoveerd. Even werd het nog spannend toen Domenico Berardi in de slotfase een vrije trap dwars door de muur schoot, maar verder kwam de thuisploeg niet. Aanstaande woensdag krijgt Milan in een midweekse speelronde bezoek van Lazio Roma, terwijl Sassuolo naar Sampdoria moet.

Internazionale – Spezia 2-1

De laatste keer dat Inter en Spezia elkaar troffen was ruim dertig jaar geleden, toen Jürgen Klinsmann in 1989 de winnende maakte namens Inter, dat daardoor met 1-0 won. Zondagmiddag waren de beste kansen ook voor de Milanezen en tekende Ashley Young voor het eerste wapenfeit van de wedstrijd. De vleugelverdediger ontdeed zich na tien minuten spelen van twee tegenstsanders, maar zag zijn inzet makkelijk gekeerd worden door doelman Ivan Provedel. Nog binnen het kwartier noteerde Inter de volgende grote mogelijkheid. Dit keer was het Lautaro Martínez die rakelings over het doel kopte uit een vrije trap.

Een kleine tien minuten na rust was het wel raak voor de ploeg van trainer Antonio Conte. Martinez stuurde Achraf Hakimi de diepte in, waarna de Marokkaans international de bal hard onder Provedel door schoot bij de eerste paal: 1-0. De Italiaanse doelman moest twintig minuten voor tijd voor de tweede keer vissen, toen Romelu Lukaku na tussenkomst van de VAR vanaf de stip de score verdubbelde. Lukaku is samen met Cristiano Ronaldo en Robert Lewandowski de enige speler die in de afgelopen negen seizoenen (!) de dubbele cijfers haalde in de top vijf competities in Europa. Spezia kwam in de persoon van Roberto Piccoli in de blessuretijd nog terug tot 2-1, maar daar bleef het bij. Woensdag speelt Inter tegen Hellas Verona en neemt Spezia het op tegen Genoa.