Ajax laat ADO slechts ten dele terugkomen na superieure eerste helft

Dominic Mostert 20 december 2020

Ajax heeft de voorlaatste competitiewedstrijd van 2020 zondagmiddag omgezet in een overwinning. De koploper van de Eredivisie liet ADO Den Haag terugkomen van een 0-4 naar een 2-4 achterstand, maar daar bleef het bij in het Cars Jeans Stadion. Ajax was in de eerste helft oppermachtig, maar hield dat niveau niet vast en incasseerde twee goals na de pauze. De Amsterdammers hebben dankzij de overwinning weer een voorsprong van drie punten op nummer twee PSV, terwijl nummer drie Vitesse volgt op vier punten.

Quincy Promes behoorde voor het eerst sinds zijn arrestatie tot de wedstrijdselectie van Ajax, maar kreeg nog geen basisplek. De aanvaller kwam aan het begin van de tweede helft binnen de lijnen als vervanger van Antony; Erik ten Hag voerde ook twee andere wissels door in minuut 46, door Nicolás Tagliafico en Ryan Gravenberch te vervangen voor respectievelijk Lisandro Martínez en Kenneth Taylor. Van een echte wedstrijd leek toen geen sprake meer, want Ajax leidde bij rust met 0-4. Dusan Tadic, Klaas-Jan Huntelaar, Zakaria Labyad en opnieuw Huntelaar produceerden de doelpunten.

Alle goals van Ajax vielen tussen minuut 20 en 32. Sean Klaiber stelde Tadic met een voorzet vanaf de rechterflank in staat om bij de tweede paal de score te openen, Huntelaar schampte de bal met het hoofd na voorbereidend werk van Daley Blind, Antony legde de bal op het juiste moment breed richting Labyad voor de 0-3 en een knappe kopbal van Huntelaar in de verre hoek, na een nieuwe assist van de Braziliaan, leidde tot de 0-4. Op slag van rust moest André Onana voor het eerst ingrijpen na een harde uithaal van Michiel Kramer, maar verder stichtte ADO in de eerste helft geen gevaar.

Kort na de onderbreking vond Kramer, na eerdere doelpunten namens ADO, Feyenoord én Sparta Rotterdam tegen Ajax, opnieuw het net tegen de topclub: nadat Perr Schuurs door Samy Bourard door de benen werd gespeeld en een voorzet volgde vanaf de achterlijn, kon de spits de bal aannemen op de borst en van dichtbij aantekenen voor de 1-4. Halverwege de tweede helft werd het zelfs 2-4, nadat Bourard werd weggestuurd door Kramer en zijn op het oog houdbare inzet te machtig bleek voor Onana. ADO hoopte in de slotfase nog meer spanning terug te brengen in de wedstrijd, maar dat lukte niet.