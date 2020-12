Ten Hag reageert op voorspelling over Huntelaar: ‘Ja, waarom niet hè?’

Rian Rosendaal 20 december 2020 • Laatste update: 15:45

Klaas Jan-Huntelaar kondigde vorige week na de 4-0 zege van Ajax op PEC Zwolle aan dat hij aan het einde van dit seizoen gaat stoppen als profvoetballer. Volgens FOX Sports-verslaggever Milan van Dongen klonk er echter twijfel in de stem van de inmiddels 37-jarige Huntelaar. Hij legde de kwestie zondagmiddag voorafgaand aan het uitduel van Ajax met ADO Den Haag voor aan trainer Erik ten Hag, die de routinier vóór rust tweemaal zag scoren.

"Klaas-Jan zal denk ik blijven twijfelen tot de laatste dag", verklaart Ten Hag vanuit het Cars Jeans Stadion in Den Haag. "Hij wil goals blijven maken en is ontzettend gedreven. Dat zal hij blijven tonen tot het einde van het seizoen, dat weet ik zeker." Van Dongen loopt vervolgens alvast vooruit op de zaken. "En als hij er weer vijftien inschiet, ja, dan weet je het nooit. " Waarop Ten Hag antwoordt: "Ja, waarom niet, hè?." Van Dongen wijst de Ajax-trainer vervolgens op de woorden van Hans Martijn Ostendorp, de algemeen directeur van De Graafschap die Huntelaar maar wat graag naar De Vijverberg ziet komen.

"Dat snap ik, want wie wil Klaas-Jan er niet bij hebben?", vraagt Ten Hag zich hardop af. "Maar ik heb hem al op heel veel vlakken geroemd en ik hoop dat hij zo doorgaat. Ik weet zeker dat hij nog van heel grote waarde voor ons gaat zijn", aldus de coach van Ajax, die ook kort ingaat op de terugkeer van Quincy Promes in de wedstrijdselectie van de Amsterdamse club. De aanvaller wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij en bracht enkele dagen door in de cel. Het midweekse bekerduel van Ajax met FC Utrecht (5-4) ging hierdoor aan zijn neus voorbij.

"We hebben een aantal eisen en voorwaarden, maar dat zag er prima uit en toen zijn we weer aan de slag gegaan", verwijst Ten Hag naar een recent telefoongesprek met Promes. Details over het gesprek wil de Ajax-trainer echter niet prijsgeven. "Dat is iets tussen de speler en trainer en de staf, hoe we met elkaar omgaan. We kregen in het gesprek de bevestiging dat hij er goed voorstaat. We hebben hem opgenomen in de groep, hij heeft getraind en is er klaar voor." Promes kwam bij het begin van de tweede helft van het duel met ADO als invaller binnen de lijnen bij Ajax.