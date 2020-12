AC Milan verrast met allersnelste doelpunt ooit in de Serie A

Rafael Leão heeft zondagmiddag het snelste doelpunt ooit gemaakt in de Serie A. De spits van AC Milan had 6,2 seconden nodig om de score te openen in de uitwedstrijd tegen Sassuolo, een verbetering van het record dat Paolo Poggi namens Piacenza in 2001 vestigde tegen Fiorentina (8,9 seconden). Het was niet alleen het snelste doelpunt ooit in de Serie A, maar van de vijf grootste competities in Europa.

Hakan Çalhanoglu en Brahim Díaz ontfermden zich samen over de aftrap van Milan. Ze sprintten direct over de as van het veld; Çalhanoglu zag dat Leão een loopactie richting het strafschopgebied inzette, verstuurde op het juiste moment de pass en stelde zijn ploeggenoot in staat om de score te openen. Het was voor Leão zijn eerste competitiedoelpunt sinds zijn dubbelslag op 4 oktober (3-0 zege op Spezia). Niet veel later dacht ook Çalhanoglu te scoren, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Na 26 minuten zorgde Alexis Saelemaekers alsnog voor de margeverdubbeling.