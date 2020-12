Advocaat velt hard oordeel na zien van beelden: ‘Dit was niet eens een kans’

Rian Rosendaal 20 december 2020 • Laatste update: 15:02

Dick Advocaat zag Feyenoord zondagmiddag tegen Vitesse (1-0) voor de eerste keer in 420 dagen verliezen in de Eredivisie. Desondanks is de scheidend oefenmeester na afloop over het algemeen complimenteus naar zijn spelers toe. Advocaat vindt dat Feyenoord vooral in de tweede helft een stuk beter was dan Vitesse, al kwam dat niet tot uiting in de stand. Enkele grote missers in de slotfase braken de bezoekers op in Arnhem.

"Er was vandaag één ploeg die het spel dicteerde had ik het gevoel, zeker in de tweede helft", verklaart Advocaat tegenover FOX Sports. "En dan moet je vanuit je kansen gewoon een goal maken." Vóór rust had Feyenoord, dat in een 5-3-2-systeem begon, duidelijk meer moeite met Vitesse. "We speelden voor het eerst in dit systeem en dan praat je natuurlijk over Riechedly Bazoer, in mijn ogen een geweldige speler. Die weet wel waar hij lopen moet. Al vond ik dat hij niet zo dominant speelde als normaal. En dat had natuurlijk ook een beetje met ons te maken. Datzelfde geldt voor, wat ik ook een goede speler vind, Oussama Tannane. Die heb ik vandaag ook minder gezien omdat wij in de duels vrij scherp waren. Daardoor hadden we eigenlijk over de hele wedstrijd controle, want hun goal is gewoon een fout van een speler van ons."

Advocaat verwijst daarmee naar Marcos Senesi, die in een duel werd afgetroefd door de alerte Loïs Openda. De bal kwam vervolgens terecht bij Oussama Darfalou en hij tikte van dichtbij de 1-0 binnen voor Vitesse. "Te makkelijk en te nonchalant in het duel", oordeelt de Feyenoord-coach. "En dan heeft hij (Openda, red.) de mazzel dat de bal in de kluts meegaat, en dan profiteert Vitesse daarvan. Maar wij hebben ook een aantal wedstrijden gewonnen en gelijkgespeeld dat je dacht: Nou. Maar vandaag krijgen we zeker te weinig volgens mij", aldus Advocaat, die vervolgens weer verder gaat met zijn analyse over Senesi.

"De scherpte kan zeker beter", geeft Advocaat als advies mee aan de Argentijnse centrumverdediger, die een lange bal van achteruit van Vitesse helemaal verkeerd beoordeelde. "Het is natuurlijk een uitstekende speler aan de bal, maar defensief zal hij wat scherper moeten worden. Dit was niet eens een kans, als verdediger moet je gewoon die bal hebben. Daar moet je voor gaan, en anders gewoon doorlopen. Maar hij is teveel voetballer", aldus Advocaat, die Feyenoord in oktober 2019 tegen Ajax (4-0) voor het laatst zag verliezen in de Eredivisie.