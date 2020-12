Linssen: ‘Gisteren kreeg ik een mooie kerstkaart van hem, die scheur ik door’

Dominic Mostert 20 december 2020

Bryan Linssen liet zondagmiddag na om zijn oude club pijn te doen. De aanvaller van Feyenoord kreeg meerdere kansen om tegen Vitesse tot scoren te komen, maar was niet zuiver in de afronding. Dat Linssen dit seizoen pas één doelpunt maakte, knaagt een hem. "Het is zeer vervelend. Ik weet het ook niet. Het valt gewoon net niet mijn kant op", zoekt Linssen in gesprek met FOX Sports tevergeefs naar een verklaring voor zijn mindere vorm.

Door het gebrek aan zuiverheid in de afronding incasseerde de ploeg van Dick Advocaat een 1-0 nederlaag. Linssen noemt de zoektocht naar zijn vorm 'verschrikkelijk'. "In de warming-up schoot ik alles binnen. Ik dacht: die goals neem ik mee", geeft hij aan. "Het was prima in de tweede helft. We creëerden veel kansen. Remko Pasveer stond in de weg, of de bal ging over of naast." Feyenoord vuurde liefst 24 doelpogingen af in GelreDome. Na een klein uur ontstond uit een vrije trap een kopkans voor Linssen, maar hij stuitte op Pasveer. In de rebound gold hetzelfde voor aanvalspartner Nicolai Jörgensen.

"Gisteren kreeg ik nog een mooie kerstkaart van hem, die scheur ik ook door", zegt Linssen lachend over Pasveer, met wie hij de afgelopen drie seizoenen samenspeelde bij Vitesse. "Je weet dat hij ontzettend goed staat te keepen, al langer. Je moet van goeden huize wil je hem zo binnenkoppen, maar hij pakte hem goed." Linssen probeert zo onbevangen mogelijk te spelen, maar geeft toe dat zijn gebrek aan productiviteit hem bezighoudt. "Je gaat wel vaker nadenken als je niet scoort. Waar ligt het aan? Je probeert andere dingen. Je probeert het ook in bijgeloof te zoeken. Het moet gewoon weer goed vallen."

Volgens ploeggenoot Leroy Fer had Feyenoord op basis van de tweede helft minstens een punt verdiend tegen Vitesse. De aanvoerder komt tot dezelfde conclusie als Linssen: "We hebben genoeg kansen gecreëerd, maar we leggen hem er niet in. Ik denk dat we niet veel hebben weggegeven en de tweede helft hebben we vijf, zes honderdprocentkansen kansen gecreëerd. We hadden er zeker meer moeten maken." Fer stond voor het eerst sinds zijn hamstringblessure weer in de basis, nadat hij vorige week tegen VVV-Venlo een kwartier meedeed als invaller. Na een uur werd hij gewisseld. "Ik heb een uurtje gespeeld vandaag, nu hopen op meer", blikt Fer alvast vooruit.