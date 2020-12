Steven Bergwijn raakt basisplaats na lange tijd kwijt bij Tottenham Hotspur

Dominic Mostert 20 december 2020

Steven Bergwijn heeft zondagmiddag geen basisplaats in de wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Leicester City. De aanvaller stond in de vijf laatste Premier League-duels in de basis, maar maakt nu plaats voor Tanguy Ndombele. Omdat Bergwijn ook een aantal duels miste door blessureleed, begint hij voor het eerst sinds 27 september (1-1 tegen Newcastle United) op de bank in de Premier League. Vanaf 15.15 uur treffen de ploegen van José Mourinho en Brendan Rodgers elkaar in Londen.

Bergwijn begon woensdag in de uitwedstrijd tegen Liverpool (2-1 nederlaag) als aanvallend ingestelde linkshalf. Hij liet twee grote kansen onbenut om zijn ploeg bij een 1-1 tussenstand op voorsprong te schieten en ontving kritische beoordelingen van de media in Engeland. Mourinho heeft er nu voor gekozen om Ndombele in de rol van Bergwijn te laten opereren. Zijn enige andere wijziging is dat hij linksback Ben Davies vervangt door Sergio Reguilón.

Voorafgaand aan de wedstrijd was de inzetbaarheid van Gareth Bale twijfelachtig. De aanvaller miste de afgelopen twee competitiewedstrijden en is nog steeds niet geheel fit, maar begint wel op de bank. Bij Leicester vinden drie wijzigingen plaats ten opzichte van het verloren duel met Everton (0-2) van woensdag: rechtsback Timothy Castagne is weer fit, centrumverdediger Jonny Evans is terug van zijn schorsing en rechtshalf Marc Albrighton krijgt een basisplaats. De nieuwkomers verdringen Nampalys Mendy, Christian Fuchs en Cengiz Ünder naar de bank.

Tottenham raakte door de nederlaag tegen Liverpool de koppositie in de Premier League kwijt. Het team van Mourinho staat nu derde, met een punt achterstand op Everton en zes punten achterstand op Liverpool. Beide concurrenten hebben een duel meer gespeeld. Leicester heeft slechts een punt minder dan Tottenham en kan bij een overwinning in Londen stijgen naar de tweede plek in de Premier League.

Opstelling Tottenham Hotspur: Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Sissoko, Hojbjerg, Ndombele; Lo Celso, Son, Kane.

Opstelling Leicester City: Schmeichel; Justin, Fofana, Evans, Castagne; Ndidi, Albrighton, Tielemans, Maddison, Barnes; Vardy.