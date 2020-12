Vitesse maakt na 420 dagen einde aan ongeslagen reeks van Feyenoord

Chris Meijer 20 december 2020

Feyenoord heeft voor het eerst sinds 27 oktober 2019 (420 dagen geleden, destijds met 4-0 tegen Ajax) een Eredivisie-wedstrijd verloren. Vitesse bezorgde de Rotterdammers zijn eerste competitienederlaag sinds het aantreden van Dick Advocaat als trainer en won met 1-0 dankzij een doelpunt van Oussama Darfalou kort voor het einde van de eerste helft. Dankzij de zege nemen de Arnhemmers de derde plaats in de Eredivisie over van Feyenoord en wordt het gat met PSV en Ajax weer verkleind tot één punt.

Door de afwezigheid van Orkun Kökcü, João Teixeira en Steven Berghuis was het puzzelen voor Advocaat in Arnhem. De oefenmeester koos voor een 5-3-2-formatie, waarin Vitesse ook speelt, met Eric Botteghin als extra centrumverdediger en Bart Nieuwkoop als rechtsback. Leroy Fer keerde na twee maanden afwezig te zijn geweest terug in de basiself en droeg direct de aanvoerdersband. In de eerste fase van het treffen had Vitesse het meeste balbezit, maar het eerste echte gevaar kwam van Feyenoord. Doelman Remko Pasveer moest reddend optreden na een kopbal van Botteghin.

In de fase daarna was Vitesse twee keer dicht bij een doelpunt, maar tot twee keer toe werd een gevaarlijke voorzet net verijdeld voordat Eli Dasa en Oussama Tannane konden afdrukken. Na schoten van Jens Toornstra, Bryan Linssen en Nicolai Jörgensen namens de bezoekers kwam Vitesse kort voor rust op voorsprong. Een lange pass van Riechedly Bazoer werd gecontroleerd door Loïs Openda, die de bal vervolgens enigszins gelukkig meekreeg en Marcos Senesi aftroefde. In het strafschopgebied behield de Belgische aanvaller het overzicht en stelde hij Darfalou voor een leeg doel in de gelegenheid om de openingstreffer tegen de touwen te werken.

De eerste mogelijkheden na rust waren voor Vitesse via Matús Bero en Tannane, maar Feyenoord was in het eerste kwartier van de tweede helft het dichtst bij een doelpunt. Pasveer keerde een kopbal van Linssen, waarna de bal voor de voeten viel van Jörgensen. De doelman kwam na de inzet van de Deense spits echter opnieuw als winnaar in de strijd. Advocaat was na een uur spelen genoodzaakt om Fer naar de kant te halen en bracht Luis Sinisterra voor hem in het veld, waardoor Feyenoord aanvallender ging spelen. De eerste kans was daarna echter voor Vitesse, toen Bero vrij opdook in het strafschopgebied en zijn schot geblokt zag worden.

Feyenoord liet zich in aanvallend opzicht wel meer zien in de tweede helft. Een hachelijke situatie voor het doel van Vitesse leverde na een slippertje van Pasveer een schietkans voor Linssen op, maar zijn inzet ging over. Een aantal minuten later nam Uros Spajic het doel van grote afstand onder vuur en zag Pasveer de bal andermaal, al ging het deze keer via de bovenkant van de lat, over zijn doel vliegen. Vitesse liet zich in de laatste tien minuten terugzakken, nadat Advocaat met het inbrengen van Luciano Narsingh zijn elftal nog aanvallender had ingesteld.

In de slotfase maakte Feyenoord aanspraak op de gelijkmaker, na grote kansen voor Tyrell Malacia, Spajic en Botteghin. Sinisterra was met een kopbal op de lat in blessuretijd nog het dichtst bij de gelijkmaker, maar de eerste nederlaag in 420 dagen kon door Feyenoord niet meer voorkomen worden. Feyenoord sluit het kalenderjaar 2020 komende woensdag af met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen, terwijl Vitesse dan op bezoek gaat bij AZ.