SC Cambuur zegeviert in duel der topscorers en sluit 2020 af als koploper

Rian Rosendaal 20 december 2020 • Laatste update: 14:11

SC Cambuur heeft zondagmiddag voor de veertiende keer in zeventien competitieduels gewonnen. In Rotterdam was de formatie van trainer Henk de Jong met 0-1 te sterk voor middenmoter Excelsior en door de minieme zege gaat Cambuur sowieso als koploper het nieuwe kalenderjaar in. Robert Mühren tekende voor de enige treffer in Kralingen, waardoor zijn seizoenstotaal op vijftien doelpunten komt te staan. Excelsior-spits Elías Már Ómarsson voert nog immer de topscorerslijst aan met zeventien treffers.

Cambuur was uit op revanche na de bekernederlaag tegen Go Ahead Eagles (1-2) van afgelopen donderdag. Excelsior begon aan het duel met de Friezen met de verrassende 2-0 zege op PEC Zwolle in de TOTO KNVB Beker. Al na vijftien minuten echter keek de thuisploeg tegen een achterstand aan. Een voorzet vanaf de flank kwam bij de tweede paal bij de alerte Mühren terecht, die de bal vervolgens knap in de verre hoek achter doelman Alessandro Damen kopte. Luttele minuten later was Issa Kallon dicht bij de 0-2 namens Cambuur, maar de Excelsior-keeper was er op tijd bij om grotere schade voor de Rotterdammers te voorkomen.

In het restant van de eerste helft golfde het spel redelijk op en neer, zonder dat daarbij werd gescoord door beide ploegen. In de 53ste minuut was Mees Hoedemakers ongelukkig met een schot op de paal namens Cambuur, na goed voorbereidend werk van Jamie Jacobs. Even daarna werd een schot van Mühren net op tijd tot hoekschop verwerkt door de defensie van Excelsior, terwijl de Cambuur-spits na een slalom werd gedwarsboomd door zijn bewaker Sander Fischer. Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen greep halverwege de tweede helft in en stuurde Ahmad Mendes Moreira het veld in voor Abdallah Aberkane.

Sonny Stevens had niet overdreven veel te doen naar rust, maar de Cambuur-doelman stond er toen hij in actie moest komen in de slotfase. Een knal van Ómarsson was een prooi voor de alerte sluitpost. Acht minuten voor het einde werd de gretige Ómarsson ondanks een harde kopbal bij de tweede paal wederom gestuit door Stevens, terwijl een knal van verdediger Siebe Horemans in de korte hoek ook niet in het doel verdween. Cambuur hield stand in de slotfase en tijdens de blessuretijd van zes minuten en staat nu zes punten voor op nummer twee Almere City FC: 43 om 37 punten. De achtervolger uit Almere sluit de eerste seizoenshelft maandagavond af met een uitwedstrijd tegen Jong PSV.

