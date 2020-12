Promes zit in wedstrijdselectie; opstelling van Ajax is bekend

De opstelling van Ajax voor de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag is bekend. Quincy Promes behoort voor het eerst sinds zijn arrestatie tot de wedstrijdselectie, maar heeft nog geen basisplek. Het duel begint zondagmiddag om 14.30 uur in het Cars Jeans Stadion.

Bij Ajax zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de opstelling ten opzichte van de zwaarbevochten bekerzege op FC Utrecht (5-4) van woensdag. Klaas-Jan Huntelaar en Sean Klaiber waren geschorst voor dat duel, maar staan nu allebei in de basis. Onder de lat maakt Kjell Scherpen weer plaats voor André Onana en op het middenveld keert Edson Álvarez niet terug. Zakaria Labyad zakt terug van de voorhoede naar het middenveld.

Voor Noussair Mazraoui, Mohammed Kudus en Lassina Traoré komt de wedstrijd nog te vroeg. Het drietal is niet fit genoeg om deel uit te maken van de wedstrijdselectie. Zaterdagavond voerde PSV de druk op Ajax op, door met 1-4 te winnen bij RKC Waalwijk. Op dit moment hebben Ajax en PSV allebei dertig punten, maar Ajax neemt bij een overwinning in Den Haag drie punten afstand van de concurrent.

Het lijkt erop dat ADO in een 5-3-2-formatie voor de dag komt. De enige wijziging ten opzichte van de wedstrijd tegen FC Emmen (1-1) van vorige week is immers dat aanvaller Ricardo Kishna plaatsmaakt voor vleugelverdediger Jamal Amofa. ADO staat met zeven punten op de voorlaatste plek in de Eredivisie en wacht al sinds 3 oktober op een competitiezege.

Opstelling ADO Den Haag: Koopmans, Amofa, Van Ewijk, Kemper, Del Fabro, Faye, De Boer, Pascu, Besuijen, Kramer, Ould-Chikh.

Opstelling Ajax: Onana; Klaiber, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Gravenberch, Labyad; Tadic, Huntelaar, Antony.