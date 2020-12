‘Suárez onthult akkoord met Juventus en geeft frauduleus handelen toe’

Rian Rosendaal 20 december 2020 • Laatste update: 12:33

Luis Suárez tekende eind augustus een voorcontract bij Juventus, zo weet Il Corriere dell’Umbria te onthullen. De aanvaller van Atlético Madrid deed de ontboezeming afgelopen vrijdag tijdens een verhoor van enkele uren van de autoriteiten in Perugia. Men onderzoekt de vermeende fraude van Suárez tijdens een taaltoets om een Italiaans paspoort te verkijgen. De 33-jarige spits zou vooraf al inzage hebben gehad in de vragen en antwoorden.

Juventus had dus al een afspraak liggen met Suárez, maar half september werd desondanks besloten om toch af te zien van de komst van de voormalig Barcelona-aanvaller. Sportief directeur Fabio Paratici zou de boodschap telefonisch hebben overgebracht naar Suárez. In de Italiaanse media worden de problemen rondom de taaltoets in verband gebracht met het beëindigen van de interesse in de topschutter uit Uruguay. De Atlético-speler heeft volgens bovengenoemde krant voorts toegegeven dat hij een email zou hebben ontvangen van Professor Stefania Spina met informatie over de taaltoets. De in het Spaans gegeven uitleg van de aanvaller hierover werd vervolgens door een tolk vertaald naar het Italiaans.

Spina is vanwege het breed uitgemeten contact met Suárez eerder deze maand voor acht maanden geschorst, zo bracht de openbaar aanklager van Perugia begin december naar buiten. Twee andere kopstukken van de universiteit van de Italiaanse plaats kregen eveneens schorsingen opgelegd. Daarnaast wordt gekeken naar de rol van Paratici in het hele gebeuren rondom Suárez en Juventus. De Italiaanse grootmacht sprong op 4 december middels een officieel statement al in de bres voor de bekritiseerde technisch directeur.

"Wij willen benadrukken dat Fabio Paratici altijd correct heeft gehandeld en wij gaan ervan uit dat het onderzoek op korte termijn duidelijkheid zal verschaffen over zijn rol in de hele zaak", aldus de leiding van Juventus in het persbericht van 4 december. Onder meer La Stampa meldde onlangs dat ook twee advocaten van Juventus worden onderzocht in de nasleep van de affaire rondom Suárez en de taaltest in Perugia. Kort na de mislukte flirt met La Vecchia Signora tekende de routinier een contract bij Atlético.