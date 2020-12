Advocaat: ‘Ik heb bij FC Utrecht gezegd: ‘Dit is een speler voor Feyenoord’’

Chris Meijer 20 december 2020

Feyenoord neemt het zondagmiddag in Arnhem op tegen Vitesse. Voor Dick Advocaat betekent het duel een weerzien met Riechedly Bazoer en Oussama Tannane, met wie hij samenwerkte bij FC Utrecht in het seizoen 2018/19. Voor de wedstrijd had Advocaat een onderonsje met Bazoer en voor de camera van FOX Sports krijgt hij de nodige vragen over het gesprekje dat hij met zijn voormalig pupil voerde.

“Ik zag je net met Bazoer praten, tegen hem zei je wel meerdere dingen”, merkt Arnold Bruggink op als Advocaat voor de wedstrijd bij FOX Sports verschijnt. De trainer van Feyenoord reageert in eerste instantie door Bazoer ‘een geweldige speler’ te noemen. “Ik ben benieuwd naar de verstandhouding, of je dan ook iets zegt als oud-trainer van hem”, gaat Bruggink verder. Bazoer speelde dit seizoen voorlopig elf wedstrijden voor Vitesse en liet daarin een uitstekende indruk achter.

“Ik heb wel iets gezegd, maar het is niet verstandig als ik dat hier voor de microfoon zeg. Tannnane en Bazoer kunnen overal terecht als ze zo spelen, daar kwam het op neer. Ik zei: ‘Als jullie zo doorgaan, kun je overal terecht’. Ze spelen zó overtuigend en met zoveel kwaliteit”, antwoordt Advocaat. Bruggink zegt het gevoel te hebben dat Advocaat dat vaker heeft gezegd. “Dat klopt, ik heb bij FC Utrecht gezegd: ‘Dit is een speler voor Feyenoord’’. Daar had ik het nu niet over, maar wel bij Utrecht. Vitesse is een geweldige club, maar zo’n jongen kan op een hoog niveau spelen. Zoals Tannane nu speelt, kan hij dat ook.”

“In dat stukje zag je een soort vaderlijkheid”, zegt Bruggink na het interview met Advocaat over het onderonsje tussen de oefenmeester en Bazoer. Presentator Pascal Kamperman wijst erop dat Advocaat ook ‘enorm met Bazoer is bezig geweest’ bij FC Utrecht, waar hij in de eerste helft van 2019 op huurbasis speelde. Bruggink: “Je ziet dat hij een beetje duidelijk probeert te maken: waar nu mee bezig bent, is waar ze het over hebben gehad. Dat vind ik wel mooi, want hij voelt zich dan toch betrokken bij zo’n jongen. Je ziet Bazoer naar hem toe komen, het is niet andersom. Hij komt naar Advocaat toe om zich even te laten zien, dat vind ik mooi.”