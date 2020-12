L’Equipe: PSG wil schuldenlast van 200 miljoen verlichten met verkoop tweetal

Rian Rosendaal 20 december 2020 • Laatste update: 12:30

De leiding van Paris Saint-Germain vreest dat de schuld vanwege de aanhoudende coronacrisis oploopt tot een bedrag van tweehonderd miljoen euro, waardoor er spelers verkocht dienen te worden om de ergste nood te lenigen. Volgens L’Equipe hoopt men circa veertig miljoen euro over te houden aan de tussentijdse verkoop van Julian Draxler, wiens contract na dit seizoen afloopt, en Leandro Paredes.

De Franse krant denkt dat Draxler tussen de tien en twintig miljoen euro op moet leveren in de winterstop. Een snel vertrek van de aanvallende middenvelder is wenselijk, want anders loopt PSG het risico dat de Duitser na afloop van dit seizoen gratis de deur uitloopt. Voor Paredes, met een verbintenis tot de zomer van 2023 in Parijs, ligt de vraagprijs naar verluidt tussen de twintig en dertig miljoen euro. L’Equipe sluit overigens niet uit dat er door PSG op termijn nog meer spelers op de transferlijst worden geplaatst.

De blessuregevoelige Draxler werd in januari 2017 voor 36 miljoen euro overgenomen van VfL Wolfsburg. Voor de inmiddels 27-jarige middenvelder was in de meest recente transferperiode serieuze belangstelling van het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz. Draxler dacht destijds serieus na over een terugkeer in de Bundesliga, maar op het laatste moment besloot hij om toch voor zijn kans bij PSG te gaan. Mede door blessures vervult de Duitser deze jaargang een bijrol in de Franse hoofdstad, waardoor een snel vertrek tot de mogelijkheden behoort. Paredes heeft vaker een basisplaats onder trainer Thomas Tuchel, maar ook de Argentijnse middenvelder mag bij een aantrekkelijk bod vertrekken, zo klinkt het.

L’Equipe rept overigens niet over een mogelijk vertrek van grootverdieners Neymar of Kylian Mbappé. Beide sterspelers zijn al genoemd als mogelijke aanwinsten van onder meer Barcelona en het is zeer aannemelijk dat beide aanvallers bij een eventueel vertrek tientallen miljoenen opbrengen voor PSG. Voorzitter en eigenaar Nasser Al-Khelaifi doet er ondertussen alles aan om het tweetal, allebei met een contract tot 2022 in Parijs, te behouden. Binnenkort zal met zowel Neymar als Mbappé worden gesproken over contractverlenging.