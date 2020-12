‘Presidentskandidaat Laporta belooft opvallende aanwinst aan Barça-fans’

Rian Rosendaal 20 december 2020

Mocht Joan Laporta op 24 januari worden verkozen tot de nieuwe voorzitter van Barcelona, dan komt Héctor Bellerín serieus in beeld als aankoop. Volgens de Daily Mirror is de rechtsback van Arsenal een topprioriteit geworden van de presidentskandidaat, die zelfs al zou hebben gezworen dat de Spanjaard terugkeert in het Camp Nou. Bellerin bracht acht jaar door in de jeugdopleiding van Barcelona, dat de 25-jarige vleugelverdediger in 2013 naar the Gunners zag vertrekken.

Volgens bronnen in Spanje zou er al contact zijn geweest tussen Laporta en het management van Bellerín, wiens contract bij Arsenal doorloopt tot medio 2023. Er zou daarnaast worden gewerkt aan een eerste bod van 25 miljoen euro, inclusief bonussen, op de flankspeler van de Londense club. Bellerín stond in de transferperiode van afgelopen zomer al in de belangstelling van Barcelona, maar mede door de problemen in financieel opzicht vanwege de coronacrisis kon een deal van 25 miljoen euro niet worden gesloten.

Koeman: 'Jullie weten niet wat er allemaal in de kleedkamer gebeurt'

Volgens de Daily Mirror zou Bellerín wel oren hebben naar een terugkeer bij zijn jeugdliefde Barcelona, waar Sergiño Dest momenteel de rechtsbackpositie invult. Laporta wil de Spaanse verdediger in de winterstop al bij Arsenal wegplukken, maar dat ziet Bellerín dan weer niet zitten. Barcelona moet in dat geval wachten tot na het einde van dit seizoen voordat er zaken kunnen worden gedaan in Noord-Londen. Laporta, tussen 2003 en 2010 ook al voorzitter van Barcelona, is in ieder geval een voorname kandidaat om in januari het stokje over te nemen van de huidige voorzitter Josep Maria Bartomeu.

Bellerín zat zaterdag overigens negentig minuten op de bank bij Arsenal, dat tegen Everton (2-1) alweer de achtste nederlaag van het Premier League-seizoen leed. De aan Barcelona gelinkte rechtsback kwam sinds zijn debuut in 2013 tot 219 wedstrijden in het shirt van Arsenal. Zijn prijzenkast werd aangevuld met onder meer drie FA Cups. Daarnaast staan er vier interlands namens Spanje achter zijn naam.