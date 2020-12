De Ligt imponeert Italiaanse pers: ‘Dan treffen we een van de beste duo’s ooit’

Chris Meijer 20 december 2020 • Laatste update: 09:53

Juventus won zaterdagavond met 0-4 op bezoek bij Parma. Na afloop gaat de meeste aandacht uit naar Cristiano Ronaldo, die twee doelpunten voor zijn rekening nam in het Stadio Ennio Tardini. Ook Matthijs de Ligt speelde volgens de Italiaanse media een uitstekende wedstrijd tegen Parma en de Nederlandse centrumverdediger kan rekenen op de nodige lovende commentaren.

Calciomercato deelt een 7 uit aan De Ligt. “Hij is overal en fungeert zelf als een extra middenvelder in de buurt van het strafschopgebied van Parma. Dominant”, schrijft het medium, dat Álvaro Morata (die ook scoorde) en Ronaldo met een 7,5 overigens nog wel een hoger cijfer geeft. Ook bij Goal krijgen de twee aanvallers van Juventus net een hogere beoordeling dan De Ligt: Ronaldo een 8, Morata een 7,5 en De Ligt een 7.

De Corriere della Sera geeft Ronaldo eveneens een 8, maar is met een 6,5 iets zuiniger in de beoordeling voor De Ligt. Eurosport geeft hem dezelfde beoordeling. “Hij anticipeert met moed. Met de voeten was het niet altijd verfijnd”, zo luidt de motivatie bij de 6,5. Il Messaggero en Tuttomercatoweb geven De Ligt iets hoger: een 7. “Stel je voor dat hij op het EK een centraal duo vormt met Virgil van Dijk. Dan treffen we een van de beste duo’s ooit. Sinds zijn terugkeer is Juventus bijna gepantserd.”

Juvenews noemt De Ligt een ‘onpasseerbare muur’. “Cornelius (de spits van Parma, red.) heeft de bal nooit gezien. De Ligt was zelfs in aanvallend opzicht gevaarlijk en scoorde ook, maar dat doelpunt werd geannuleerd”, stelt Juvenews, dat een 7 geeft. La Gazzetta dello Sport bombardeert Ronaldo en Morata tot de grote uitblinkers, maar heeft tevens positieve woorden voor De Ligt als er gesproken wordt over een ‘volwassen’ Juventus. “Met De Ligt en met name Rodrigo Bentancur als aanjagers.”