Tijd gaat snel voor Ihattaren én PSV: ‘Ik laat alles aan Raiola over’

Daniel Cabot Kerkdijk 20 december 2020

Het is de vraag hoelang de supporters van PSV nog van het spel van de herboren Mohamed Ihattaren kunnen genieten. Het contract van de achttienjarige middenvelder loopt immers reeds over anderhalf jaar, in de zomer van 2022, ten einde. Na de 1-4 overwinning op RKC Waalwijk sprak Ihattaren over zijn contractsituatie.

“Ik zit voorlopig bij PSV en ben heel erg blij hier. Ik woon nu ook lekker in Eindhoven. Ik kan nu alleen zeggen dat ik alles aan mijn zaakwaarnemer overlaat”, verwees Ihattaren in gesprek met De Telegraaf naar Mino Raiola. “Komen we eruit, dan komen we eruit. Zo niet, dan blijf ik happy hier. Ik moet vooral gewoon lekker voetballen.”

Met Roger Schmidt praat Ihattaren niet over zijn contractuele situatie. “We hebben het vooral over andere dingen, puur het voetballen. Ik heb nog een contract tot de zomer van 2022, dat is al bijna eigenlijk, want de tijd gaat écht snel merk ik.” Over zijn gevoel bleef hij enigszins op de vlakte. “Ik moet gewoon blijven voetballen en ze erin blijven jagen zoals ik net heb gedaan. En ik laat verder alles aan Mino over.”

“Ik heb er alle vertrouwen, laat alles lekker op me afkomen en nogmaals: ik ben heel happy hier. Ik heb het echt naar mijn zin in Eindhoven.” Ihattaren speelt al sinds de F’jes bij PSV en debuteerde in januari 2019 in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. In maart 2018 ondertekende hij zijn eerste professionele contract tot medio 2021 en dat werd exact een jaar later tot de zomer van 2022 verlengd.