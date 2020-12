PSV evenaart clubrecord na slechts dertien duels: ‘Nog nooit meegemaakt’

Daniel Cabot Kerkdijk 20 december 2020 • Laatste update: 09:15

Fredrik Oppegard maakte zaterdagavond in de uiterste slotfase van de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk (1-4) zijn debuut in de hoofdmacht van PSV. De achttienjarige verdediger uit Noorwegen werd daarmee alweer de 31e speler die Roger Schmidt dit seizoen in de Eredivisie heeft ingezet. Het betekende zelfs een evenaring van een clubrecord uit de jaren negentig.

Hoewel het huidige Eredivisie-seizoen nog niet eens op de helft is, werd zaterdagavond het clubrecord uit 1997/98 geëvenaard. Na 13 speeldagen heeft de Eindhovense club al 31 spelers ingezet. “Dat heb ik nog niet meegemaakt en zeker niet in een half seizoen. Het hoort ook bij deze club dat jonge spelers gestimuleerd worden”, vertelde Schmidt in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

Oppegard maakte op 6 november in de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch (1-2) pas zijn debuut in het betaald voetbal. Na slechts zes duels in de Keuken Kampioen Divisie volgde zaterdag zijn debuut. “Een beloning voor hem en een aanmoediging om zich verder te ontwikkelen. Het was nog even opletten bij de 1-3 en dus hebben we gewacht, maar het kon voor het einde toch nog”, lichtte Schmidt toe.

“Fredrik is een talentvolle back en heeft in zijn periode bij PSV een goede ontwikkeling doorgemaakt.” De kans is groot dat het record gebroken zal worden en flink verder zal worden uitgebreid. Spelers als Erick Gutiérrez, Armando Obispo en Marco van Ginkel werken immers aan hun herstel en het regionale dagblad schuift Shurandy Sambo naar voren als het volgende talent dat mogelijk binnen afzienbare tijd aan het grote werk mag ruiken.