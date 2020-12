De Aziatische Champions League heeft voor het eerst een Nederlandse winnaar

Daniel Cabot Kerkdijk 20 december 2020 • Laatste update: 07:33

Dave Bulthuis heeft als eerste Nederlander ooit de Aziatische Champions League gewonnen. Het Zuid-Koreaanse Ulsan Hyundai FC was in de finale van het toernooi met 1-2 te sterk voor Persepolis uit Iran. Bulthuis, dertig jaar, stond negentig minuten op het veld.

“Een droom wordt werkelijkheid. Kings of Asia”, jubelt Bulthuis, de schoonzoon van oud-voetballer Richard Witschge, op zijn Instagram-pagina. “De eerste Nederlander die de Aziatische Champions League wint. Zonder de steun van mijn geweldige ploeggenoten, technische staf en natuurlijk mijn geliefde familie was dit niet mogelijk geweest. Ik houd van jullie allemaal.”

Ulsan Hyundai kwam op slag van rust op achterstand, maar in de extra tijd van de eerste helft tekende Junior Negao voor de 1-1. De Braziliaan was ook na rust trefzeker. Negao, Bulthuis en Björn Johnsen zijn de buitenlanders in de selectie van Ulsan Hyundai. De ex-speler van ADO Den Haag en AZ kwam in de tweede helft als vervanger van Negao binnen de lijnen.

Ulsan Hyundai was acht jaar geleden ook al de beste club van Azië en maakt zich nu op voor het WK voor clubteams in februari in Qatar, waar ook onder meer Bayern München actief zal zijn. Bulthuis vertrok in januari vorig jaar bij sc Heerenveen voor een avontuur in Zuid-Korea. De ex-speler van FC Utrecht was eerder al in het buitenland actief voor 1. FC Nürnberg en het Azerbeidzjaanse Gabala FK.