Mohamed Ihattaren straalt weer: ‘Blij dat dit niet op mijn 24ste is gebeurd’

Daniel Cabot Kerkdijk 20 december 2020

Mohamed Ihattaren heeft zichzelf na een zwarte en zware periode met hulp van zijn familie en de trainers van PSV teruggeknokt. De achttienjarige middenvelder oogt weer fit en was vorige week zondag tegen FC Utrecht (2-1) voor het eerst in bijna een jaar in de Eredivisie trefzeker. Ook zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk (1-4) pakte Ihattaren weer een doelpunt mee.

“Ik voel me weer de Mo van vorig jaar en als team voelen we elkaar steeds beter aan”, vertelde Ihattaren in gesprek met het Eindhovens Dagblad. De middenvelder verloor zijn vader en vervolgens ging het ook sportief niet de goede kant op. Hij was maandenlang niet fit en kreeg veel kritiek over zich heen. Ihattaren omschrijft het als ‘een zwarte periode’ waar hij nu doorheen is. “Ik heb vijf broers en een moeder die me heel erg hebben geholpen en ben God dankbaar dat ik hen heb.”

“Maar ook de trainer en eigenlijk de hele staf hebben een belangrijke rol gespeeld. Dat ga ik echt niet meer vergeten. De hulp en de tijd ze me hebben gegeven. En de hulp die ik nog steeds krijg”, benadrukt Ihattaren, die na zijn doelpunt tegen FC Utrecht naar de zijlijn ging om Roger Schmidt en consorten te bedanken. “Het heeft ervoor gezorgd dat ik weer de Mo van vorig jaar ben. Ik ben echt heel happy nu.”

Ihattaren wil fit blijven en voetballen, maar vooral het team helpen en iedereen terugbetalen. “Wat er nu allemaal is gebeurd, is voor mijn ontwikkeling goed geweest. Als je achttien bent, mag je ook fouten maken. Ik ben blij dat het nu allemaal is gebeurd en niet op m'n 24ste. Ik ben wakker geworden, mentaal sterk geweest en blij dat ik een familie heb die sterk is. Ik geniet en lach, voel me weer de oude.”

Hij staat nog steeds achter zijn keuze voor het Nederlands elftal, ook al wacht hij door uiteenlopende redenen nog altijd op zijn eerste interland. Het talent hoopt in de komende maanden deelname aan het EK af te dwingen. “Natuurlijk zijn mijn gedachten ook al een beetje bij volgend jaar. Ik ga ongelooflijk mijn best doen om mezelf bij PSV te tonen. Het EK is een droom en ik heb mede daarom ook voor het Nederlands elftal gekozen. Ik hoop er bij de nationale ploeg snel bij te zijn.”