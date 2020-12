Luuk de Jong en Sevilla balen na weergaloos doelpunt in de winkelhaak

Daniel Cabot Kerkdijk 19 december 2020 • Laatste update: 23:12

Sevilla heeft zaterdagavond dure punten laten liggen in LaLiga. Het team van Julen Lopetegui leek in eigen huis met minimaal verschil van Real Valladolid te winnen, maar vlak voor tijd dwong de laagvlieger op schitterende wijze een gelijkspel af in Andalusië: 1-1. Luuk de Jong kwam dertien minuten voor tijd binnen de lijnen; Oussama Idrissi en Karim Rekik bleven op de bank.

Sevilla was in de eerste helft zeer superieur aan Valladolid, dat desondanks in de laatste minuten voor de pauze Yassine Bounou nog tweemaal aan het werk zette. Het team van Lopetegui kon de laagvlieger alleen vanaf elf meter op achterstand zetten. Na een inzet van Youssef En-Nesyri ging de bal tegen de arm van Fede San Emeterio en wees de arbiter naar de stip. Lucas Ocampos faalde niet oog in oog met Jordi Masip.

Zo hé! Wat een weergaloze treffer ???? Linksback(!) Raul Garcia vuurt de bal stijf in het kruis en bezorgt Valladolid zo een punt in Sevilla ??#ZiggoSport #LaLiga #SevillaFCRealValladolid pic.twitter.com/OQ0q6bZCAF — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 19, 2020

De paal stond zeven minuten na rust een wonderschone treffer in de weg. Een hakbal van Marcos André in het strafschopgebied eindigde op de paal naast Bounou. Tot meer leek Valladolid niet in staat, al vroegen de bezoekers wel tot tweemaal toe vergeefs om een strafschop na vermeend hands. Vlak voor het einde verscheen de gelijkmaker alsnog op het scorebord toen een ferme volley van Raúl Carnero in de linkerkruising eindigde: 1-1.

Sevilla kon de misstap ook in de vijf minuten extra tijd niet meer voorkomen. Sevilla staat zesde met twintig punten uit twaalf duels en heeft bijvoorbeeld minder verliespunten dan nummer vier Villarreal, dat twee wedstrijden meer heeft gespeeld.