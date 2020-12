Ronaldo neemt afstand van Ibrahimovic op zorgeloze avond voor Juventus

Jeroen van Poppel 19 december 2020 • Laatste update: 22:40

Juventus heeft zaterdagavond probleemloos gewonnen van Parma: 0-4. De ploeg van trainer Andrea Pirlo werd bij de hand genomen door Cristiano Ronaldo en Álvaro Morata, die bij drie van de vier goals betrokken waren. Ronaldo maakte twee goals, staat nu op twaalf in totaal en neemt daarmee op de topscorerslijst afstand van Zlatan Ibahimovic (tien goals). Morata was goed voor twee fraaie assists en een knap kopdoelpunt.

In de openingsfase kwam Juventus goed weg, toen Gianluigi Buffon met zijn voeten kon redden op de inzet van de doorgebroken Juraj Kucka. Parma plooide terug tot diep in de eigen zestien, maar kon niet voorkomen dat Juventus al in de 23ste minuut de score opende. Álvaro Morata vond met een lage pass in het overbevolkte strafschopgebied ploeggenoot Dejan Kulusevski, die vanaf tien meter beheerst de bal binnen plaatste: 0-1.

Drie minuten later verdubbelden de bezoekers de voorsprong. Ditmaal legde Morata de bal vanaf de linkerflank hoog voor in de zestien, waar Ronaldo boven de twee centrumverdedigers uit torende en binnen kopte: 0-2. Met de comfortabele voorsprong op zak hield Juventus de bal zoveel mogelijk in de ploeg, zonder in de eerste helft nog tot grote kansen te komen.

Enkele minuten na rust besliste la Vecchia Signora de wedstrijd definitief. Aaron Ramsey bracht de bal aan de linkerzijde van het strafschopgebied tot bij Ronaldo, die versnelde in zijn aanname en met links de verre hoek vond: 0-3. Juventus werd vlak daarna gered door Buffon, die razendsnel uitkwam om Kucka het scoren te beletten. Matthijs de Ligt dacht aan de overzijde te scoren, maar de bal was in de aanloop buiten het veld geweest en dus werd het doelpunt afgekeurd.

Parma hielp in de slotfase een enorme kans op een eretreffer om zeep. Riccardo Gagliolo had de bal bij de tweede paal voor het intikken, maar mikte naast. Juventus rondde zijn enige kans in de eindfase wél af: Federico Bernardeschi gooide de bal vanaf links hoog voor, waarna Morata zijn wedstrijd bekroonde met een fraai kopdoelpunt: 0-4.