Onbegrip om beslissing tijdens RKC - PSV: ‘Hallo jongens, je bent een VAR’

Chris Meijer 19 december 2020 • Laatste update: 21:35

Mohamed Ihattaren tekende zaterdagavond tijdens de uitwedstrijd van PSV tegen RKC Waalwijk na veertien minuten spelen voor de 0-2. De aanvallende middenvelder produceerde van grote afstand een hard en laag schot, dat buiten het bereik van doelman Kostas Lamprou in de verre hoek viel. In het programma De Eretribune van FOX Sports wordt echter gesignaleerd dat Ihattaren in aanloop naar het doelpunt hands maakte.

“We hadden het er nog even over, of het hands was. Met zijn handschoen raakt hij de bal eventjes”, zo begint Mario Been als het doelpunt getoond wordt. “Alles is toch hands? Ihattaren heeft ‘m zeker geraakt met zijn hand”, zo krijgt Been bijval van Arnold Bruggink. Presentator Jan Joost van Gangelen benadrukt dat ‘aanvallend hands’ altijd bestraft zou moeten worden door een scheidsrechter, ongeacht of dit bewust of onbewust gebeurt.

Het bewuste moment waarop Ihattaren hands lijkt te maken.

“Dat is gezien door de VAR. Leg mij maar eens uit waarom je niet ingrijpt, als je consequent wil zijn. We hebben dit toch afgesproken?”, reageert Hugo Borst op het moment. Kenneth Perez denkt dat videoscheidsrechter Allard Lindhout de vermeende handsbal van Ihattaren niet heeft waargenomen, iets dat Borst zich overigens niet kon voorstellen. “Hallo jongens, je bent een VAR. Wij hebben het allemaal gezien! Ik weet niet wat zij daar aan het doen zijn.”

“Een minuut later stond Ihattaren bij Blom, om uit te leggen dat hij de bal echt niet had geraakt. Het werd wel degelijk gecontroleerd”, merkt Bruggink op. De oud-middenvelder en mede-analist Mario Been denken dat scheidsrechter Kevin Blom aan Ihattaren ging vragen of hij de bal met de hand geraakt had. Perez vindt overigens dat het schot van Ihattaren sowieso geen doelpunt had mogen opleveren. “Dit schot moet in de samenvatting, zonder dat het een goal wordt. Goed schot, goede redding, gevaarlijk. Maar deze gaat er gewoon in...”, stelt de Deense analist. Borst haalt aan dat je Lamprou niet ‘mag verwijten dat hij korte armpjes heeft’. Perez besluit: “Dat is onhandig als je keeper bent.”