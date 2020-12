Feyenoord liet basisspeler van PSV lopen: ‘Nog steeds erkennen ze het niet’

Jeroen van Poppel 19 december 2020 • Laatste update: 21:27

Denzel Dumfries heeft zich bij PSV inmiddels ontpopt tot aanvoerder, maar de 24-jarige rechtsback belandde pas op achttienjarige leeftijd in het profvoetbal bij Sparta Rotterdam. Volgens Hugo Borst heeft Feyenoord verzuimd om Dumfries voor een laag bedrag in te lijven bij zijn stadsgenoot. "Ik hoorde dat ze bij Feyenoord nog steeds niet kunnen erkennen dat ze gemist hebben dat Dumfries misschien wel voor de top geschikt zou zijn", zegt de analist in De Eretribune op FOX Sports.

Volgens Borst heeft Dumfries inmiddels zijn waarde als rechtsback inmiddels wel bewezen, maar durft Feyenoord dat niet toe te geven. "Ik denk dat Feyenoord de 'x-factor' niet gezien heeft bij Dumfries. Nog altijd zijn daar discussies gaande, dat mensen zeggen: 'Maar hij mist dit ... altijd dat geouwehoer over 'harde voeten'." Volgens Kenneth Perez, die daar op inspringt, kan dat een valide argument zijn om een speler 'af te testen'. "Het hangt ervan af: hoe scout je bij een club?", zegt Perez. "Wat vind je belangrijk bij een speler? Bij Dumfries kun je ook kijken naar wat hij wel heeft: karakter bijvoorbeeld. Maar ik vind juist dat hij de 'x-factor' wel heeft."

Arnold Bruggink, eveneens aanwezig op FOX Sports, werpt de vergelijking tussen Dumfries en Philipp Max, de linksback van PSV, op. "Het verschil voetballend gezien wordt bij PSV tussen de ene en de andere kant wel groter", zegt Bruggink. "Als je Max aan de ene kant hebt staan, en Dumfries aan de andere kant. Dat is best wel een groot verschil. Vorig jaar kwam het gevaar vooral van Dumfries, die is natuurlijk heel goed als hij de bal niet heeft en kan lopen en kan opkomen. Maar nu heb je Max waar eigenlijk het meeste gevaar vandaan komt."

Perez denkt niet dat Dumfries ooit op het 'voetballende niveau' van Max komt. "Of dat erg is? Als je een superspeler wil zijn, dan wel", zegt de Deen. Jan Joost van Gangelen stipt aan dat Dumfries 'wel gewoon' in Oranje speelt. "Het geeft aan dat het bij het Nederlands elftal een open plek is, want Hans Hateboer is natuurlijk ook niet een hele lekkere voetballer", zegt Perez. Bruggink voegt nog toe: "Als Dumfries naar een hoger niveau wil, dan komt hij in de problemen als hij meer moet gaan voetballen."