Wedstrijd der topscorers eindigt in voordeel van Danilo en FC Twente

Daniel Cabot Kerkdijk 19 december 2020 • Laatste update: 20:47

FC Twente heeft zaterdagavond goede zaken gedaan op bezoek bij VVV-Venlo. De ploeg van trainer Ron Jans was met 1-2 te sterk voor de Limburgers en zette daarmee de goede lijn in uitduels voort dit seizoen. Het betekende voor Twente de derde uitzege op rij, dat lukte de ploeg voor het laatst in september 2012. Het duel in Venlo was het treffen tussen de topscorers van de Eredivisie, Georgios Giakoumakis en Danilo, die net als Steven Berghuis tien keer wisten te scoren voorafgaand aan het onderlinge treffen.

Na vier nederlagen op rij in de Eredivisie tankte VVV midweeks het nodige vertrouwen door in de TOTO KNVB Beker met 1-4 te winnen bij Keuken Kampioen Divisionist Almere City FC. Tegen FC Twente leek het al heel snel mis te gaan voor de ploeg van trainer Hans de Koning, toen Danilo de bal binnen een minuut binnenschoot. Het doelpunt werd echter afgekeurd door scheidsrechter Serdar Gözübüyük, die in aanloop naar de treffer een overtreding constateerde van Václav Cerny. Ook VVV zag een doelpunt worden afgekeurd. Giakoumakis schoot raak op aangeven van Vito van Crooij, maar deed dat in buitenspelpositie.

Na een klein half uur spelen was het wel raak voor Twente. Wederom was het Danilo die doel trof en dit keer ging het feestje wel door voor de Tukkers. De Braziliaan tekende op aangeven van Cerny voor zijn elfde van het seizoen. Twente kwam goed voor de dag in Venlo en strandde in de eerste helft meerdere keren op doelman Thorsten Kirschbaum. De beste mogelijkheid om de score te verdubbelen kwam van Luka Ilic. De middenvelder kreeg de bal op een presenteerblaadje van Queensy Menig, maar raakte de lat.

Twente, dat het dit seizoen doorgaans lastig heeft tegen ploegen uit het rechterrijtje, kwam tien minuten na rust op een comfortabele 0-2 voorsprong. Christian Kum leverde de bal in en zag Ilic met een uiterst fraaie krul de score verdubbelen. Heel lang kon Twente niet van de marge van twee genieten, toen vijf minuten later Evert Linthorst VVV terugbracht in de wedstrijd. De middenvelder zag een vrije trap van Van Crooij worden verlengd en kopte van dichtbij raak: 1-2.

VVV probeerde in de slotfase de gelijkmaker te forceren, maar slaagde daar niet in. Danilo mag zich met zijn elfde doelpunt vanaf zaterdagavond de enige topscorer in de Eredivisie noemen. Twente neemt door de zege plek vijf steviger in handen en heeft nu 24 punten uit 13 duels. VVV verliest het vijfde Eredivisie-duel op rij en blijft steken op plek vijftien.