Fout van Tah en goal van Lewandowski doen Bosz veel pijn in minuut 93

Chris Meijer 19 december 2020 • Laatste update: 20:48

Bayern München heeft zich tot Herbstmeister van de Bundesliga gekroond. De regerend kampioen van Duitsland won op bezoek bij het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz met 1-2, door een doelpunt van Robert Lewandowski in de laatste minuut van de blessuretijd dat werd ingeleid door een fout van Jonathan Tah. Bayern gaat nu met een voorsprong van twee punten op die Werkself en RB Leipzig de korte winterstop, die duurt tot 2 januari, in.

Bayer Leverkusen begon, mede doordat RB Leipzig zaterdag niet wist te winnen van 1.FC Köln (0-0), als koploper van de Bundesliga aan het duel met Bayern, dat één punt achterstand had. Bosz won voorlopig twee van zijn vier ontmoetingen met Bayern, maar zag der Rekordmeister wel het laatste treffen winnend afsluiten: in juli verloor Bayer Leverkusen de finale van de DFB Pokal met 2-4. Na slechts veertien minuten spelen kwam die Werkself al op voorsprong. Nadiem Amiri ontving de bal na een kort genomen hoekschop en kreeg de tijd om de bal voor het doel te brengen. De aanvallende middenvelder vond Patrik Schick, die met een vernietigende volley Manuel Neuer kansloos liet.

Binnen het halfuur leek Bayer Leverkusen de marge te verdubbelen. Schick kreeg een vrije doortocht richting Neuer en bleef in het strafschopgebied uitermate rustig. De grensrechter vlagde echter voor buitenspel en dit besluit bleef staan nadat de VAR de tijd had genomen om het moment terug te kijken. Bayern-trainer Hansi Flick kreeg vervolgens een tegenvaller te verwerken met het uitvallen van Kingsley Coman, die werd vervangen door Leroy Sané. Op slag van rust wist Bayern op gelijke hoogte te komen.

?? Bayer Leverkusen dendert door in de Bundesliga. Patrik Schick zet de ploeg van Peter Bosz met deze schitterende treffer op voorsprong. ?? FOX Sports 4 #?? #b04fcb pic.twitter.com/vKdp8N6f6l — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 19, 2020

Bayern zette in het slot van de eerste helft aan en dat resulteerde met 43 minuten op de klok in de 1-1. Door matig uitverdedigen bleef een aanval van de bezoekers in leven, waardoor Thomas Müller een voorzet kon afleveren. Tah en doelman Lukáš Hrádecký gingen onder de bal door, waardoor Lewandowski de bal in een leeg doel kon koppen. Bayern had de rust overigens ook nog met een voorsprong kunnen ingaan, maar Edmond Tapsoba haalde een inzet van Müller van de lijn en voorkwam daarmee de 1-2.

Na rust golfde het spel op en neer, maar waren de beste kansen voor Bayern. Zo bracht Hrádecký bijvoorbeeld met de vingertoppen redding na een gevaarlijk schot van Serge Gnabry. Met nog twintig minuten te gaan voerde Flick een opvallende wissel door. De trainer van Bayern haalde de in de eerste helft nog in het veld gebrachte Sané naar de kant voor jongeling Jamal Musiala. In het restant van de tweede helft was de zeventienjarige aanvallende middenvelder aanvankelijk nog het dichtst bij de winnende treffer, toen hij de paal raakte. Bayer Leverkusen leek genoegen te nemen met een punt en het zag er lang naar uit dat dit lukte.

Tot Tah in de allerlaatste minuut van de blessuretijd in de fout ging door de bal van zijn voet te laten stuiten. Müller pikte de bal op en bracht Lewandowski in stelling. De Poolse spits maakte dankbaar gebruik van de geboden kans en wist de bal in de verre hoek te plaatsen, waardoor Bayern nog met een 1-2 overwinning huiswaarts keerde. Bayer Leverkusen hervat de competitie op 2 januari met een uitwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt, terwijl Bayern München het een dag later in eigen stadion opneemt tegen FSV Mainz.