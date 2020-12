Arteta na achtste (!) verlies dieper in problemen; Everton naar tweede plek

Arsenal is zaterdagavond op bezoek bij Everton tegen de achtste competitienederlaag van het seizoen aangelopen: 2-1. De ploeg van Mikel Arteta trad aan zonder de geblesseerde Pierre-Emerick Aubameyang, die het duel vanwege een kuitblessure aan zich voorbij moest laten gaan. Het is ook nog maar de vraag of hij deze jaargang nog in actie komt voor Arsenal, dat nu vijftiende staat. De druk op Arteta zal door de nieuwe nederlaag verder oplopen, terwijl Everton stijgt naar een knappe tweede plek in de Premier League.

Arsenal draait tot dusver een ongekend slecht seizoen in de Premier League en behaalde voorafgaand aan het duel met Everton slechts veertien punten. De laatste keer dat de ploeg zo weinig punten behaalde na dertien wedstrijden was in het seizoen 1974/75. De ploeg van Mikel Arteta wist daarnaast slechts elf keer het net te vinden, net zo vaak als Everton-spits Dominic Calvert-Lewin.

Het eerste wapenfeit in het duel kwam van de voet van Michael Keane. De centrumverdediger van Everton dribbelde in en besloot het van grote afstand te proberen, maar zag zijn poging een halve meter naast het doel van Bernd Leno gaan. Vijf minuten later was Leno wel verslagen, nadat aanvoerder Rob Holding de bal ongelukkig achter zijn eigen doelman werkte. De voorzet kwam van de voet van Alex Iwobi, die de bal via Calvert-Lewin en uiteindelijk Holding in het doel zag verdwijnen. Holding was daarmee de eerste speler van Arsenal die een eigen doelpunt maakte tegen Everton sinds 2014, toen Arteta zijn eigen doelman verschalkte.

Arsenal zette er halverwege de eerste helft een mogelijkheid voor Eddie Nketiah tegenover, maar de aanvaller raakte de bal verkeerd op aangeven van Kieran Tierney. Tien minuten voor rust was het wel raak. Tom Davies beging in het strafschopgebied op onhandige wijze een overtreding op Ainsley Maitland-Niles, waarna Nicolas Pépé Jordan Pickford de verkeerde hoek in stuurde en Arsenal op gelijke hoogte zette: 1-1. Op slag van rust kwam Everton voor de tweede keer op voorsprong. Uit een hoekschop van Gylfi Sigurdsson liet Yerri Mina Leno met het hoofd voor de tweede keer kansloos.

Na rust kwam Arsenal beter voor de dag en kregen de Londenaren via David Luiz een uitgelezen kans op de gelijkmaker. De verdediger haalde van dichtbij verwoestend uit, maar zag zijn inzet via de onderkant van de lat terugkeren in het veld. Arteta probeerde in de slotfase iets te forceren en bracht een kwartier voor tijd Alexandre Lacazette, maar het was Everton dat de overwinning over de streep trok. Aanstaande woensdag staat alweer de volgende wedstrijd op het programma, als Everton het in de kwartfinale van de EFL Cup in eigen huis opneemt tegen Manchester United. Arsenal krijgt een dag eerder bezoek van Manchester City.