Adrie Poldervaart wordt tot de orde geroepen: ‘Dit zie je bij de amateurs’

Jeroen van Poppel 19 december 2020 • Laatste update: 20:20

Adrie Poldervaart wekte zaterdagavond verbazing toen de assistent-trainer van FC Groningen in de slotfase van het duel met Sparta Rotterdam (2-3 winst) zijn coachvak verliet. Poldervaart besloot het duel vanaf de andere kant van het veld te bekijken om zijn spelers vanaf daar van aanwijzingen te voorzien. De actie werd niet gewaardeerd door een aanwezige steward, die Poldervaart erop wees dat hij de regels overtrad en hem wegstuurde.

Groningen won voor het eerst sinds zes jaar (destijds tussen maart en augustus 2014) vier Eredivisie-duels op rij, maar na afloop ging het niet alleen over de overwinning. “Dit was niet bewust afgesproken”, lichtte trainer Danny Buijs de merkwaardige actie van zijn assistent toe voor de camera van FOX Sports. "Ik denk dat hij iets tegen iemand wilde zeggen. Hij zei: ‘Ik ga wel naar de overkant.’ Ja, prima. Ik ben met de wedstrijd bezig, wat die andere gasten op de bank doen moeten ze zelf weten."

?? Wat deed Poldervaart aan de andere kant van het veld? Danny Buijs legt uit. #?? #spagro pic.twitter.com/eHtNC222Lg — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 19, 2020

Commentator Vincent Schildkamp wees Buijs erop dat dergelijke situaties doorgaans alleen voorkomen bij de pupillen of in het amateurvoetbal. “We komen ook allebei van de amateurs”, concludeerde Buijs. Poldervaart stond onder meer aan het roer bij BVV Barendrecht en VV Spijkenisse, terwijl Buijs als amateurtrainer voor de groep stond bij Kozakken Boys, waar hij in het seizoen 2014/15 meteen kampioen werd van de Topklasse zaterdag.

In de studio tijdens De Eretribune werd ook met verbazing gereageerd op de actie van Poldervaart. “Volgens mij mag je niet uit het vijfmetergebied”, zegt Mario Been. Presentator Jan Joost van Gangelen bevestigt dat: “Nee, het mag absoluut niet.” Been zag dat Groningen de actie van Poldervaart 'wel nodig had'. "Want Sparta kreeg het overwicht op een gegeven moment. Groningen stond natuurlijk met 1-3 voor..." Uiteindelijk won Groningen het duel met 2-3 en staat de ploeg van Buijs knap vijfde.

De KNVB laat in een reactie aan De Telegraaf weten niet blij te zijn met de actie van Poldervaart. "De hoofdcoach moet te allen tijde het grootste deel van de wedstrijd coachen vanuit het coachvak. De assistent mag wel aanwijzingen geven, maar moet wel in zijn vak blijven. Dit kan niet de bedoeling zijn. Het kan niet zo zijn dat er op zo’n manier gebruik kan worden gemaakt van de lege stadions. Daarnaast hebben we al contact gehad met FC Groningen. Zij hebben hun excuses aangeboden.”