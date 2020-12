Ronald Koeman legt reserverol én invalbeurt Frenkie de Jong uit

Daniel Cabot Kerkdijk 19 december 2020

Barcelona blijft wisselvallig presteren in LaLiga. Het team van Ronald Koeman kwam zaterdag niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Valencia, nadat de Catalanen de maand december met een 2-1 nederlaag in Cádiz waren gestart en vervolgens zeges op Levante (1-0) en Real Sociedad (2-1) hadden geboekt. Koeman bleef teleurgesteld achter en concludeerde andermaal dat een gebrek aan concentratie debet is aan het vele puntenverlies.

“We deden het allermoeilijkste: een tegengoal ombuigen in een voorsprong door twee keer te scoren”, vertelde Koeman na afloop tegen Spaanse media. “Maar vervolgens speelden we niet geconcentreerd. We hebben veel balverlies geleden in grote ruimtes. In defensief opzicht hebben we veel fases van de wedstrijd niet gecontroleerd. Of ik teleurgesteld ben? Valencia verdedigde goed, met veel spelers achterin. Het is waar dat we niet veel kansen hebben gehad en dat de manier van spelen verre van stabiel is. Het baart mij meer zorgen dat mijn spelers moeten weten wat een wedstrijd op elk moment nodig heeft.”

“Op sommige momenten is het niet zo belangrijk om goed te spelen als je een wedstrijd in je voordeel wil beslissen. Valencia creëerde veel gevaar en wij speelden één-tegen-één tegen hun aanvallers”, betreurde Koeman, die de vraag kreeg of dit een stap terug was. “Qua instelling in ieder geval niet. We zaten niet goed in de wedstrijd en we verloren de controle. Ik zag wel veel twijfels in het elftal. Gezien de leeftijd van veel spelers is het ook normaal dat we niet constant presteren. Jonge spelers hebben tijd nodig om volwassen te worden.”

Frenkie de Jong startte op de bank omdat hij klachten had aan zijn scheen en betrad na rust alsnog het veld. “Frenkie kreeg klachten op de training van vrijdag en het was een risico om hem negentig minuten te laten spelen”, legde Koeman uit. “In de rust viel hij in voor Sergio Busquets omdat we naar iets anders op zoek waren. Niet omdat Busquets slecht speelde.” De trainer benadrukte dat Barcelona nog in de strijd om de landstitel is, ook al heeft Atlético Madrid acht punten méér dan de Catalanen én een wedstrijd minder.

“We hebben nog geen afscheid genomen van de landstitel. De achterstand is groot, maar er zijn nog veel wedstrijden te gaan”, benadrukte Koeman. “Over twee maanden kan de ranglijst er heel anders uitzien. We moeten blijven strijden en proberen een inhaalslag te maken.” Barcelona wacht dinsdagavond een uitwedstrijd tegen laagvlieger Real Valladolid.