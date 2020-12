Kenneth Perez kan ogen niet geloven: ‘Dan ben je toch zó sneu?’

Chris Meijer 19 december 2020 • Laatste update: 21:38

FC Groningen won zaterdagmiddag op bezoek bij Sparta Rotterdam met 2-3. Jörgen Strand Larsen was met twee doelpunten de grote man in het elftal van trainer Danny Buijs. De twintigjarige Noorse spits vierde zijn eerste treffer door zijn vinger op zijn mond te leggen en te doen alsof hij huilde. Kenneth Perez is niet bepaald te spreken over de gebaren die Strand Larsen maakte na zijn fraaie treffer.

“Dat doet hij heel goed”, begint Perez in het programma De Eretribune van FOX Sports als hij het eerste doelpunt van Strand Larsen op Het Kasteel te zien krijgt. “Ik moet eerlijk zeggen: laat ze daar eens mee ophouden. Die spelers weten van gekkigheid niet meer wat ze moeten doen, met vingers en dat soort dingen. Wat interesseert ons dat nou? Dan gaan wij het na de wedstrijd vragen en dan krijgt hij aandacht, om uit te leggen: uh, uh, uh. Who cares, man.”

“Heel veel mensen vinden het wel interessant. Hij deed dit omdat iemand vroeger zijn kwaliteiten zwaar in twijfel heeft getrokken”, reageert presentator Jan Joost van Gangelen op Perez. Strand Larsen was dit seizoen voor FC Groningen voorlopig goed voor vijf doelpunten en vier assists in dertien officiële wedstrijden. “Vind je het heel gek dat iemand zijn kwaliteiten in twijfel trekt?”, gaat Perez verder. “Hij maakt twee doelpunten, dit was een mooie goal. Later moest hij iets doen wat op voetbal leek..."

Strand Larsen zet FC Groningen op voorsprong: 1-2! Oók Strand Larsen: ?? #?? #spagro pic.twitter.com/L7rgmHQWrA — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 19, 2020

“Je denkt bijna dat ze het erom doen. Hoezo moet je al die dingen doen? Doen alsof je een wereldspeler ben?”, zo vraagt de analist zich af. “Er is een afstand ontstaan tussen jou en de generatie die FIFA speelt. Dat is een heel andere beleving, die zijn ook bezig met Instagram-filmpjes”, verklaart Hugo Borst de irritatie van Perez. Ook Mario Been zoekt een verklaring voor de gebaren van Strand Larsen: “Dit kan ook zijn omdat een journalist iets gezegd heeft, dat iemand zijn kwaliteiten in twijfel heeft getrokken.”

“Dan ben je toch sneu? Dan ben je toch zó sneu? Griezmann is toch begonnen hiermee? Nou, dan staat hij daar gek te doen”, reageert Perez. Van Gangelen waarschuwt dat er geen beeld moet ontstaan van een ‘zure oude-mannen-tafel’ bij FOX Sports. Perez: “Het heeft toch niks met zuur te maken? Waar is dit voor nodig?”

"Soms komt iets spontaan in je op. En dan doe je dat...", verklaart Strand Larsen in gesprek met FOX Sports zijn gebaren na het doelpunt. "Of ik me af wilde reageren op iemand? Nee, dit is iets van langer geleden, van eerder in mijn carrière. Sommige mensen willen je altijd naar beneden halen. Dan moet je de rug rechten en laten zien wie nu de beste is. Of het om mensen uit Noorwegen ging? Nee, ik ben gewoon blij dat ik nu hier in Nederland ben. De fans hebben me goed behandeld, de mensen zijn vriendelijk als ik naar de winkel ga en ik voel me thuis hier. Ik ben dus blij met de transfer die ik gemaakt heb."