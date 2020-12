‘Groot verwijt aan Erik ten Hag is oorzaak van vertrekwens Edson Álvarez’

Jeroen van Poppel 19 december 2020

De kans is groot dat Edson Álvarez in de winterstop al dan niet definitief vertrekt bij Ajax. Eerder bracht De Telegraaf naar buiten dat de privésituatie rond zijn gezin de belangrijkste reden is van de vertrekwens van de 23-jarige Mexicaan, maar Henk Spaan laat ander licht op de zaak schijnen. Volgens de journalist is Álvarez met name teleurgesteld over de manier waarop hij door trainer Erik ten Hag wordt gebruikt.

Álvarez wordt nadrukkelijk gelinkt aan Valencia, dat hem zou willen huren met optie tot koop. De middenvelder annex verdediger is volgens De Telegraaf met name ongelukkig in Nederland, omdat het voorlopig nog niet gelukt is om zijn vriendin Sofia en vijftien maanden oude dochter Valentina naar Nederland te krijgen. "Toevallig weet ik wel dat er weinig door Ajax is gedaan om de procedure bij het IND (de Immigratie- en Naturalisatiedienst) te bespoedigen door daar invloed op uit te oefenen", bevestigt Spaan het verhaal van de krant in de NH Radio Sportcafé-podcast.

Toch is de privézaak volgens Spaan niet de hoofdoorzaak van wens van Álvarez om Ajax te verlaten. "Nu lees je in de pers: hij wil weg vanwege zijn gezinssituatie. Dat is voor een deel misschien waar, maar het allerbelangrijkste is: hij wil gewoon weg omdat hij geen basisplaats heeft. En deze jongen is een grote ster in Mexico, hij heeft heel veel interlands voor zijn jonge leeftijd gespeeld, ook het WK. Hij vindt niet dat hij goed is gebruikt en op waarde is geschat."

Met name de positie waarop Ten Hag Álvarez meestal inzet, zou laatstgenoemde steken. "Hij is gekocht als centrale verdediger. Vorig jaar heeft hij wat basisplaatsen gehad als rechtshalf, maar het is een voetballer die ofwel met de punt naar de achteren op het middenveld moet spelen, en ik denk dat dat zijn beste positie is. Ofwel rechtercentrale verdediger."

Spaan vindt het jammer dat Álvarez sinds zijn komst naar Ajax vorig jaar zomer niet uit de verf is gekomen. "Het is gewoon een goede speler", aldus de journalist. "Dan zeggen ze: Hij oogt slungelig, hij heeft een motoriek die niet echt verfijnd is, zijn handelingssnelheid is te laag. Ik waag te betwijfelen of zijn handelingssnelheid lager ligt dan die van Davy Klaassen. Maar bij hem ziet het er iets anders uit."

Ook over de vermeende aanstaande transfer van Álvarez heeft Spaan een update. "Dat is nog láng niet rond. Valencia heeft geen geld, dus een optie tot koop kan natuurlijk, maar er komt absoluut geen gedwongen koopoptie in te staan. Daar hebben ze het geld niet voor. Ajax zou hem wel willen verhuren, maar wil eigenlijk een gedwongen koopoptie erin hebben. Dat gebeurt niet. Ze kunnen hem ook houden, maar dan zit je met een heel ontevreden bankzitter."