Marcel Tisserand de gebeten hond na nieuwe nederlaag Fenerbahce

Daniel Cabot Kerkdijk 19 december 2020 • Laatste update: 19:13

Fenerbahce heeft voor de tweede week op rij verloren in de Süper Lig. De ploeg van Erol Bulut verloor zaterdag met 3-1 van Gaziantep, dat met twee punten minder (en een wedstrijd meer) maar een plaats lager staat dan de grootmacht uit Istanbul. Het is voor Fenerbahce alweer de vierde nederlaag in de laatste zes Süper Lig-wedstrijden. Ferdi Kadioglu verscheen aan het startsignaal, maar werd in de rust vervangen door Mame Thiam.

Gaziantep kwam na negen minuten aan de leiding. Een indraaiende vrije trap van Guray Vural vanaf de rechterkant eindigde op de lat buiten het bereik van Ahmet Ozdogan en werd vervolgens ongelukkig door Luiz Gustavo met de knie klaargelegd voor Amedej Vetrih. De middenvelder werkte de bal bijna op de doellijn alsnog tegen de touwen: 1-0.

Fenerbahce kwam na dik twintig minuten spelen op 1-1. Na een hoge bal van Nazim Sangaré vanaf rechts werkte Dimitrios Pelkas de bal van dichtbij achter Gunay Guvenc. Enkele minuten voor de pauze verscheen de 2-1 op het scorebord nadat Marcel Tisserand een strafschop had veroorzaakt, net als vorige week in de 0-3 nederlaag tegen Yeni Malatyaspor. Het kwam de verdediger op veel kritiek op sociale media te staan.

Tisserand veroorzaakte een week geleden al een strafschop door Benjamin Tetteh een tik van achteren te geven en ook zaterdag was hij bijzonder onhandig. Na een kopbal van Nouha Dicko wilde de verdediger de bal koppen, maar het leer ging tegen zijn hand. Maxim Alexandru mikte de bal vanaf elf meter keurig in de rechterhoek: 2-1.

Dat leek uiteindelijk ook de eindstand te worden, maar in de extra tijd werd Ozdogan alsnog een derde keer gepasseerd. Kenan Özer schoot de bal uit een vrije trap in de rechterhoek: 3-1. Fenerbahce, dat evenveel punten heeft als nummer twee Galatasaray maar een duel méér in de benen heeft, speelt komende woensdag in eigen huis tegen Istanbul Basaksehir.