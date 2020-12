PSV krijgt goed nieuws en speelt tegen RKC met favoriete elf van Schmidt

Chris Meijer 19 december 2020 • Laatste update: 19:02

PSV treedt met zijn ogenschijnlijk sterkste opstelling aan tegen RKC Waalwijk. Pablo Rosario viel afgelopen woensdag in het TOTO KNVB Beker-duel met De Graafschap (1-2 zege) uit, maar keert in het Mandemakers Stadion weer terug in de basiself. Het betekent dat Jorrit Hendrix het andermaal moet stellen met een plaats op de reservebank. Schmidt kiest zodoende voor dezelfde elf namen als vorige week in het met 2-1 gewonnen duel met FC Utrecht.

In Doetinchem posteerde Schmidt nog Nick Viergever en Timo Baumgartl in het hart van zijn defensie, maar zij verdwijnen voor het bezoek aan Waalwijk richting de reservebank. Jordan Teze en Olivier Boscagli vormen het vertrouwde centrale duo in de defensie van PSV. Tegen De Graafschap stond Lars Unnerstall onder de lat, maar de plaats van de Duitse doelman onder de lat wordt tegen RKC weer overgenomen door Yvon Mvogo.

Het was vooraf nog onduidelijk of Rosario een basisplaats zou hebben bij PSV nadat hij afgelopen week uitviel met knieklachten en twee dagen niet meetrainde, maar de middenvelder staat in Waalwijk 'gewoon' weer aan de aftrap. Verder kent het elftal van de Eindhovenaren dezelfde namen als afgelopen week in Doetinchem. Het betekent dat Denzel Dumfries en Philipp Max de vleugelverdedigers zijn, Ibrahim Sangaré controlerend op het middenveld speelt en Mohamed Ihattaren, Cody Gakpo, Mario Götze en Donyell Malen de vier meest aanvallende spelers in de opstelling zijn.

Als PSV erin slaagt om op bezoek bij RKC te winnen, kunnen de Eindhovenaren op gelijke hoogte komen met koploper Ajax. De Amsterdammers komen echter zondag nog in actie in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. Na de uitwedstrijd tegen RKC sluit PSV komende dinsdag het kalenderjaar 2020 af met een thuisduel met VVV-Venlo.

Opstelling PSV: Mvogo, Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Sangaré, Rosario; Ihattaren, Gakpo, Götze en Malen.