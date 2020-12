NEC is volgend slachtoffer in ongekende opmars in Keuken Kampioen Divisie

Chris Meijer 19 december 2020 • Laatste update: 18:35

TOP Oss heeft zijn vierde overwinning op rij geboekt. De ploeg van trainer Klaas Wels was op bezoek bij NEC Nijmegen met 0-1 te sterk, door een doelpunt van Kyvon Leidsman op slag van rust. Door de verrassende overwinning bleef TOP Oss voor de zesde keer op rij ongeslagen en schuift de Brabantse club op naar de twaalfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. NEC verloor voor het eerst sinds eind september weer eens een competitiewedstrijd.

De laatste weken steekt TOP Oss in een uitstekende vorm, want voorafgaand aan het bezoek aan NEC was de ploeg van Wels al vijf wedstrijden op rij ongeslagen. Er werden knap punten afgesnoept bij FC Volendam (1-1) en NAC Breda (0-0), terwijl er werd gewonnen van achtereenvolgens Jong AZ (0-1), Jong PSV (3-2) en Jong FC Utrecht (0-1). Door de uitstekende reeks is TOP Oss opgestoomd vanuit de staart van de ranglijst richting de met Roda JC Kerkrade, Telstar en Jong Ajax gedeelde negende plaats.

NEC doet dit seizoen mee in de top van de Keuken Kampioen Divisie en kreeg na een halfuur spelen de eerste kans, nadat Dean Guezen en Edgar Barreto al speldenprikjes hadden uitgedeeld. Een schot van Jonathan Okita werd gekeerd door TOP Oss-doelman Bo Geens. Ook Jordy Bruijn leverde nog een poging, maar dat dwong Geens niet tot een ingreep. Op slag van rust kwam TOP Oss op voorsprong. Kyvon Leidsman tekende met zijn vierde doelpunt van het seizoen voor de openingstreffer in De Goffert.

Leidsman zorgde ook voor het eerste gevaar van de tweede helft, maar zijn schot in de korte hoek werd gekeerd door Norbert Alblas. De sluitpost van NEC zag later in de tweede helft Cas Peters in kansrijke positie in zijn handen koppen. De thuisploeg stelde daar in de eerste fase na rust niet al teveel tegenover, los van een schot van Okita. Tijdens het slotoffensief van NEC kwam de voorsprong van de bezoekers ook nooit echt in gevaar. Souffian El Karouani kreeg nog een kans, maar zag Geens redden.