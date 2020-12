FC Groningen wint voor het eerst in jaren vier Eredivisie-duels op rij

Daniel Cabot Kerkdijk 19 december 2020

FC Groningen heeft de goede reeks van de afgelopen weken ook zaterdag voortgezet. Het team van Danny Buijs boekte ten koste van Sparta Rotterdam de vierde Eredivisie-zege op rij en de zesde overwinning in de laatste acht competitieduels: 2-3. Het is voor het eerst sinds 2014 dat FC Groningen viermaal op rij in de Eredivisie wint: destijds zetten de noorderlingen tussen maart en augustus een reeks van acht competitiezeges op rij neer.

In een vermakelijke eerste helft hielden de teams elkaar in evenwicht. Sparta begon goed aan de wedstrijd, maar het was FC Groningen dat na zestien minuten spelen de score opende. Wessel Dammers schoot uit een corner raak, nadat de bal na een redding van Maduka Okoye voor zijn voeten terecht was gekomen. Het team van Henk Fraser was duidelijk van slag na de 0-1. FC Groningen werd gevaarlijker en had pech dat ook de VAR niks zag in een botsing van Gabriel Gudmundsson in het strafschopgebied.

Sparta kwam negen minuten voor de pauze desondanks toch op gelijke hoogte. Na een uitstekende aanval was het de aanvaller die met zijn achtste van het seizoen voor de 1-1 zorgde. Deroy Duarte, die eerder een doelpunt wegens buitenspel afgekeurd zag worden, had vlak voor rust nog de 2-1 op zijn schoen, maar oog in oog met Sergio Padt kwam de doelman van de noorderlingen als winnaar uit de strijd.

Jörgen Strand Larsen tekende enkele minuten na rust voor de 1-2. Na een fraaie voorzet van Mohamed El Hankouri zette hij FC Groningen met een heerlijke spitsengoal wederom op voorsprong. Twee minuten later dacht Sparta de achterstand weggepoetst te hebben, maar een treffer van Bryan Smeets werd opnieuw vanwege buitenspel afgekeurd. Een kwartier voor tijd stond Strand Larsen precies op de goede plek bij een strak uitgespeelde counter: 1-3.

Sparta kwam tien minuten voor tijd toch nog terug in de wedstrijd. Wouter Burger schoot hard in het dak van het doel na een mooie combinatie van Sparta over de grond: 2-3. Tot meer was de thuisploeg, die voor het eerst sinds 2009 drie Eredivisie-zeges op rij had kunnen boeken, echter niet in staat. Daar had Padt met een fraaie redding in de extra tijd een groot aandeel in. Het team van Fraser speelt komende dinsdag uit bij FC Twente; FC Groningen speelt een dag later in eigen huis tegen Heracles Almelo.