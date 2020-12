Barcelona weet na recorddoelpunt van Lionel Messi niet te winnen

Jeroen van Poppel 19 december 2020 • Laatste update: 18:17

Lionel Messi heeft zaterdagavond het doelpuntenrecord van Pelé geëvenaard. De aanvaller van Barcelona kon na een gemiste penalty tegen Valencia de rebound binnenkoppen en maakte daarmee zijn 643ste doelpunt voor de club. De ploeg van Ronald Koeman wist de thuiswedstrijd tegen Valencia niet te winnen. Ronald Araújo zette Barça in de tweede helft schitterend op voorsprong, maar de bezoekers kwamen terug dankzij Maximiliano Gómez.

Barcelona had in de eerste helft 76 procent balbezit, maar wist zich daar nauwelijks raad mee. Het was Valencia dat op de counter wel enkele keren dreigend werd. Tot aan het eerste half uur waren het voornamelijk afstandsschoten, maar in de 29ste minuut was het raak voor los Che. Een schot van Carlos Soler werd door doelman Marc-André ter Stegen tot corner verwerkt, die uiteindelijk tot het doelpunt zou leiden. Mouctar Diakhaby kon de hoekschop van Soler vrij inkoppen, omdat Antoine Griezmann zijn directe tegenstander volledig kwijt was: 0-1.

Vier minuten later stuitte Griezmann in een snelle tegenaanval op keeper Jaume Domènech, terwijl Ter Stegen op slag van rust redding bracht op een goede kopkans voor Maxi Gómez. In de blessuretijd van de eerste helft ontstond een chaotische situatie, toen Griezmann in een nieuwe vlijmscherpe counter ten val leek te worden gebracht door José Gayà. Scheidsrechter Alejandro Hernández wees direct naar de stip en gaf Gayà rood. Wonderbaarlijk genoeg besloot de arbiter na het bekijken van de beelden om Gayà alleen geel te geven, maar hij liet de penalty staan. Die werd door Messi eerst op de handen van Domènech geschoten, maar in de nastoot kon de Argentijn alsnog raak koppen: 1-1.

Bizarre taferelen, maar uiteindelijk 1-1 via Leo Messi! ?? Rood voor Valencia wordt teruggebracht naar geel, Messi mist de penalty maar kopt twee seconden later de gelijkmaker binnen ??? Het is dé recordgoal voor de Argentijn: nr. 643 ??#ZiggoSport #BarcaValencia #LaLiga pic.twitter.com/qjV1ZH2maF — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 19, 2020

Direct na rust bracht Koeman Frenkie de Jong binnen de lijnen voor Sergio Busquets. Barcelona had geluk dat Denis Cheryshev een enorme kans om zeep hielp door de bal half te missen en kwam in de 52ste minuut zelf tot scoren. Dat was te danken aan Ronald Araújo, die mee naar voren was gekomen en met een vliegende volley zijn eerste doelpunt voor Barcelona maakte: 2-1. Daarna haalde Domènech een kopbal van Martin Braithwaite van de lijn.

Aan de overzijde van het veld kwam Valencia ruimt twintig minuten voor tijd terug in de wedstrijd. Eerst stuurde Gonçalo Guedes met buitenkant voet prachtig Gayà weg, die vervolgens met een lage voorzet een intikker bood aan de alerte Maxi Gómez: 2-2. Barcelona maakte in het restant de meeste aanspraak op de winnende treffer. Philippe Coutinho was daar het dichtst bij, maar de Braziliaan mikte na een dribbel vanaf de linkerflank centimeters voorlangs.