Kansenmissend Manchester City voorkomt crisis dankzij Raheem Sterling

Jeroen van Poppel 19 december 2020 • Laatste update: 17:55

Manchester City heeft zaterdagavond een benauwde uitzege geboekt bij Southampton. De manschappen van manager Josep Guardiola hadden in het St. Mary's Stadium genoeg aan een vroege intikker van Raheem Sterling: 0-1. Door de eerste zege in drie wedstrijden klimt Manchester City naar de vijfde plek in de Premier League, terwijl het verrassende Southampton vierde blijft.

Manchester City klopte in de openingsfase nadrukkelijk op de deur bij Southampton. Eerst zag João Cancelo een schot knap gepareerd worden door doelman Alex McCarthy, daarna zag Rodri een intikker bij de tweede paal afgekeurd worden wegens buitenspel. Een minuut later produceerde City een geldig doelpunt. Kevin De Bruyne haalde aan de rechterkant de achterlijn en vond met een lage voorzet Raheem Sterling, die simpel binnen schoot: 0-1.

Na de treffer van Sterling kwam Southampton beter in de wedstrijd en volgden ook kansen voor de thuisploeg. Theo Walcott zag zijn schot afketsen op de vuisten van doelman Ederson, waarna Danny Ings net niet bij de bal kon om het af te maken. Daarna kreeg Ings op aangeven van Walcott een goede kopkans. De bal ging echter naast en Ings kreeg niet de strafschop die hij wilde na het contact met verdediger Rúben Dias. In de slotfase van de eerste helft kwam City-verdediger John Stones, die de bal bijna in eigen doel kopte, goed weg.

In de tweede helft opende City de jacht op een nieuwe voorsprong. Ferran Torres mikte in kansrijke positie net naast, terwijl Bernardo Silva slechts een rollertje wist te produceren na een uitstekende pass van De Bruyne. Op de counter werd Southampton ruim een kwartier voor tijd gevaarlijk, toen Che Adams zijn kopbal bij de tweede paal net naast zag gaan. Aan de overkant had Ilkay Gündogan de beslissing op zijn voet, maar de middenvelder van City zag McCarthy met de vingertoppen redding brengen op zijn schot. In de blessuretijd miste ook Riyad Mahrez een enorme kans, door zijn volley van dichtbij over te sturen.