Marcus Thuram moet vrezen voor megaschorsing na walgelijke actie

Chris Meijer 19 december 2020 • Laatste update: 18:10

De kans is groot dat Marcus Thuram voorlopig ontbreekt bij Borussia Mönchengladbach. De 23-jarige Franse aanvaller werd zaterdagmiddag tijdens de thuiswedstrijd tegen TSG 1899 Hoffenheim (1-2 nederlaag) met een rode kaart van het veld gestuurd, nadat hij Stefan Posch in het gezicht spuugde. Gezien de coronamaatregelen ligt het in de lijn der verwachtingen dat Thuram een extra lange schorsing zal krijgen.

Met 76 minuten op de klok leverde Thuram een ongevaarlijk schot, nadat hij ten val werd gebracht door Posch. De vleugelverdediger van Hoffenheim vroeg waarom Thuram zich liet vallen, waarop de Fransman reageerde en neus aan neus kwam te staan met zijn opponent. Na enkele woorden over en weer spuugde Thuram in het gezicht van Posch. Hij bleef Thuram daarna opzoeken, tot zijn ploeggenoten hem weghaalden. De VAR riep scheidsrechter Tobias Stieler naar het scherm en de leidsman besloot snel daarna al om Thuram een rode kaart te tonen.

?? Heel onsmakelijk! Marcus Thuram verliest zijn zelfbeheersing, een voorval dat we nog kennen van het WK 1990 tussen Frank Rijkaard en Rudi Völler. pic.twitter.com/HBce68C3Mi — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 19, 2020

Met tien man gaf Borussia Mönchengladbach in het laatste kwartier een punt uit handen. Ryan Sessegnon tekende vier minuten voor het einde voor de winnende treffer in het Borussia-Park. Thuram, de zoon van voormalig Juventus- en Barcelona-verdediger Lilian, was juist bezig aan een sterk seizoen, want hij verzorgde in twintig officiële wedstrijden vier doelpunten en zeven assists. De drievoudig Frans international lijkt nu echter een fors aantal duels te moeten gaan missen.