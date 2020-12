Huub Stevens kent dramatische rentree als interim-trainer bij Schalke 04

Chris Meijer 19 december 2020 • Laatste update: 17:31

De terugkeer van Huub Stevens als interim-trainer van Schalke 04 is tamelijk dramatisch verlopen. De hekkensluiter van de Bundesliga ging in eigen stadion met 0-1 onderuit tegen het Arminia Bielefeld van Mike van der Hoorn, als nummer zestien van de ranglijst een concurrent in de strijd tegen degradatie. De achterstand van Schalke op de veilige vijftiende plaats, die momenteel bezet wordt door 1.FC Köln, is daardoor opgelopen tot zeven punten. Köln pakte zaterdagmiddag tegelijkertijd knap een punt op bezoek bij RB Leipzig, na een 0-0 gelijkspel.

Schalke 04 - Arminia Bielefeld 0-1

Schalke ontdeed zich afgelopen week voor de tweede keer dit seizoen van een trainer: Manuel Baum werd op straat gezet en tijdelijk vervangen door Huub Stevens. De 67-jarige oefenmeester zit in de raad van commissarissen bij de club waar hij drie keer eerder al als trainer werkte en is nu genoodzaakt om andermaal als Feuerwehrmann te fungeren. Schalke staat momenteel in lichterlaaie, al is dat zelfs misschien nog zwak uitgedrukt. Die Königblauen zijn hekkensluiter in de Bundesliga, met pas vier punten en zeven punten achterstand op de veilige vijftiende plaats. Op 17 januari van dit jaar werd voor het laatst een competitiewedstrijd gewonnen. De 29 duels daarna leverden geen overwinning op, waardoor het negatieve record in beeld komt: Tasmania Berlin bleef in het seizoen 1966/66 31 Bundesliga-wedstrijden op rij zonder zege.

De eerste grote mogelijkheid in het treffen tussen Schalke en Arminia Bielefeld was voor de bezoekers. Christian Gebauer kopte in kansrijke positie op aangeven van Ritsu Doan over. Suat Serdar deelde na een halfuur spelen de eerste speldenprik uit namens Schalke met een ongevaarlijk schot. Na een halfuur spelen leek de promovendus op voorsprong te komen, maar een doelpunt van Sergio Córdova werd geannuleerd wegens buitenspel. In het slot van de eerste helft ontsnapte Schalke opnieuw aan een achterstand, na goede mogelijkheden voor Gebauer en Córdova.

Kort na rust was het wél raak voor de bezoekers. Fabian Klos leed aanvankelijk nog balverlies in het strafschopgebied, waarna het leer bij Nathan de Medina terechtkwam. De vleugelverdediger bracht de bal terug in de zestien, waar Klos klaarstond om de openingstreffer aan te tekenen. Na het doelpunt van Arminia Bielefeld golfde het spel op en neer, maar Schalke had moeite om tot kansen te komen. Mede daardoor kwam er in de 0-1 stand geen verandering meer in Gelsenkirchen. Voor de ploeg van Stevens wacht komende dinsdag nog een duel in de DFB Pokal tegen SSV Ulm.

RB Leipzig - 1.FC Koln 0-0

Zonder de geblesseerde Justin Kluivert had RB Leipzig de mogelijkheid om de koppositie in de Bundesliga in ieder geval voor een paar uur weer over te nemen van Bayer Leverkusen. Dan moest er wel worden afgerekend met laagvlieger 1.FC Köln en dat bleek een lastige opgave. Die Geissböcke, waar Kingsley Ehizibue bankzitter was, hielden goed stand, ondanks dat de thuisploeg het betere van het spel had. Voor rust kreeg RB Leipzig al grote mogelijkheden op een voorsprong, via Amadou Haidara en Angeliño. Ook na rust hadden die Roten Bullen het initiatief en dat resulteerde in de nodige kansen. Kevin Kampl plaatste de bal net naast, terwijl een afstandsschot van Dani Olmo kon worden gekeerd door doelman Timo Horn. Köln slaagde er echter in om de nul te houden en pakt daarmee een kostbaar punt. RB Leipzig verzuimt daarentegen om met drie punten op zak naar de topper tussen Bayer Leverkusen en Bayern München te kunnen gaan kijken.

FC Augsburg - Eintracht Frankfurt 0-2

De hoogtepunten in de eerste helft waren op een hand te tellen, maar na de onderbreking trok het team van Adi Hütter de wedstrijd naar zich toe. De openingstreffer in de 53e minuut was echter bijzonder gelukkig. Jeffrey Gouweleeuw wilde een pass van André Silva onschadelijk maken en schoot de bal vervolgens tegen Raphael Framberger, die het leer in zijn eigen doel zag gaan: 0-1. Drie minuten voor tijd tekende Stefan Ilsanker voor de 0-2, na een pass van Steven Zuber en een slim overstapje van Ajdin Hrustic. Bas Dost kwam een kwartier voor tijd binnen de lijnen voor Amin Younes.

Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim 1-2

In de eerste helft was het team van Marco Rose de ietwat bovenliggende partij en de ruststand van 1-0 was dan ook niet onverdiend. Na een overtreding van Dennis Geiger op Marcus Thuram wees de scheidsrechter naar de stip en schoot Lars Stindl de bal vanaf elf meter achter Oliver Baumann. In het laatste kwartier gaf Borussia het duel echter volledig uit handen. Op aangeven van Ihlas Bebou schoot Andrej Kramaric de bal vanaf een meter of negen binnen en luttele minuten later kwam de ploeg van Rose met tien man te staan. Thuram kreeg rood voor spugen naar Stefan Posch. Vier minuten voor tijd werkte Ryan Sessegnon de bal bij de tweede paal binnen. Melayro Bogarde bleef bij de bezoekers op de bank.

FSV Mainz 05 - Werder Bremen 0-1

De bezoekers begonnen beter aan de eerste helft en hadden ook de meeste kansen, maar Mainz was tegelijkertijd gevaarlijk in de counter en zorgde zo nu en dan voor gevaarlijke speldenprikken. Ook na rust kon het doel maar niet gevonden worden, maar in de negentigste minuut sloeg het team van Florian Kohfeldt toe. Invaller Tahith Chong kon relatief ongehinderd voorgeven vanaf rechts en met een tegendraadse kopbal zorgde een andere invaller, Eren Dinkci, voor de winnende treffer: 0-1. Bij de thuisploeg stonden Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius negentig minuten in het veld.