AZ ontvangt Ajax in achtste finales van TOTO KNVB Beker

Jeroen van Poppel 19 december 2020 • Laatste update: 23:13

De zestien overgebleven clubs in de TOTO KNVB Beker weten waar ze aan toe zijn. Zaterdagavond werd op FOX Sports in De Eretribune de loting van de achtste finales verricht door Sjaak Polak, onder toeziend oog van competitieplanner Heinrich Welling. Het meest in het oog springende affiche is dat tussen AZ en Ajax.

Er gingen zaterdagavond zestien profclubs de kokers in; de amateurclubs werden in de vorige ronde uit het toernooi gehaald vanwege de aanhoudende coronacrisis. Negen clubs waren vrijgeloot voor de zestiende finales, terwijl Ajax, PSV, Vitesse, FC Emmen, VVV-Venlo, Excelsior en Go Ahead Eagles de achtste finales wisten te bereiken door het winnen van hun wedstrijd in de zestiende finales.

De achtste finales worden gespeeld op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 januari 2021. De exacte speeldatums per wedstrijd worden in een later stadium bekendgemaakt door de KNVB.

De wedstrijden in de achtste finales volgens de loting:

A) FC Volendam - PSV

B) Vitesse - ADO Den Haag

C) AZ - Ajax

D) NEC - Fortuna Sittard

E) VVV-Venlo - Go Ahead Eagles

F) Feyenoord - Heracles Almelo

G) MVV Maastricht - Excelsior

H) FC Emmen - sc Heerenveen

De winnaars van de wedstrijden C, D, H en G spelen in de kwartfinale in ieder geval een thuiswedstrijd. De loting voor die ronde volgt later.