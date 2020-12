‘Lyon zet in op winters vertrek van Depay en bepaalt bescheiden vraagprijs’

Chris Meijer 19 december 2020

Memphis Depay speelt komende week mogelijk zijn laatste wedstrijden voor Olympique Lyon. L’Équipe schrijft dat les Gones niet onwelwillend staan tegenover het winterse vertrek van de 26-jarige aanvaller, mits er een bedrag van circa vijf miljoen euro op tafel komt. Depay is bij Olympique Lyon in het bezit van een aflopend contract en kan daardoor vanaf januari gaan onderhandelen met nieuwe clubs.

Voor Olympique Lyon wachten in het restant van dit kalenderjaar nog twee duels: tegen OGC Nice (zaterdagavond) en Nantes (komende woensdag). Dit zouden weleens de laatste duels van Depay in het shirt van de Franse club kunnen zijn. Olympique Lyon heeft zich er reeds bij neergelegd dat de Oranje-international gaat vertrekken. Les Gones wilden naar verluidt graag zijn komende zomer aflopende contract verlengen, maar Depay is toe aan een nieuwe uitdaging. Nu rest alleen de vraag of die in januari of pas in de zomer zal gaan komen.

Jean-Michel Aulas, president van Olympique Lyon, liet begin november nog optekenen dat Depay onder geen beding mocht vertrekken in de winterse transferwindow. Zijn naam wordt al een halfjaar nadrukkelijk gelinkt aan Barcelona, maar de Catalanen slaagden er afgelopen zomer nog niet in om hem los te weken in Frankrijk. “Ik was in de zomer de eerste die zei dat hij niet naar Barcelona zou gaan”, zei Aulas in gesprek met RMC Sport. “Niemand luisterde naar me tijdens de transferwindow, omdat iedereen dacht dat hij zou vertrekken. En dat gold niet alleen voor Memphis, we hebben ook Houssem Aouar en Moussa Dembélé behouden. In een jaar zonder Europees voetbal moeten we absoluut goed presteren. Dus Memphis blijft tot het einde van het seizoen.”

Volgens de berichtgeving van L’Équipe is de houding van Olympique Lyon nu veranderd. De Franse club ziet behoorlijke financiële voordelen aan een winters vertrek. Niet alleen kan er nog een transfersom worden binnengehaald, zij het dat de verlangde vijf miljoen euro een redelijk bescheiden bedrag is. Depay is tevens de bestbetaalde speler in de selectie van Olympique Lyon, met een maandsalaris van 420.000 euro. Het betekent dat les Gones 2,5 miljoen euro aan salarisuitgaven kunnen besparen als Depay in januari vertrekt.

De volgende vraag is: waar moet Depay in januari naartoe? Het financieel armlastige Barcelona lijkt de door Olympique Lyon verlangde transfersom alleen te kunnen betalen als er een speler vertrekt. De naam van de aanvaller werd onlangs ook in verband gebracht met Paris Saint-Germain, dat ogenschijnlijk minder moeite heeft met het ophoesten van de transfersom en diens salaris. Depay staat sinds 2017 onder contract bij Olympique Lyon, dat hem voor zestien miljoen euro overnam van Manchester United. Dit seizoen was hij voorlopig goed voor zeven doelpunten en vier assists in vijftien competitiewedstrijden.