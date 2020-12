Luis Suárez voert druk op Barcelona en Real Madrid verder op

Daniel Cabot Kerkdijk 19 december 2020

Atlético Madrid heeft zich goed hersteld van de nederlaag tegen Real Madrid in LaLiga. Een week na de 2-0 nederlaag in de stadsderby won het team van Diego Simeone met 3-1 van Elche, mede met dank aan twee doelpunten van Luis Suárez. Het waren voor de Uruguayaan zijn eerste treffers als Colchonero sinds 7 november. Door de zege gaat Atlético voorlopig alleen aan kop met 29 punten uit 12 duels. Real Sociedad en Real Madrid hebben drie punten minder en ook respectievelijk twee wedstrijden en één wedstrijd meer. Barcelona heeft negen punten minder na evenveel wedstrijden als de lijstaanvoerder.

Elche beperkte zich in het Wanda Metropolitano vrijwel uitsluitend tot verdedigen. Alleen Lucas Boyé was min of meer gevrijwaard van defensieve taken. De tactiek van het bezoek functioneerde in ieder geval de eerste veertig minuten, maar daarna trok het team van Simeone de wedstrijd naar zich toe. Vier minuten voor de pauze zette Kieran Trippier vanaf de rechterkant laag voor en werkte Suárez de bal subtiel binnen.

Suárez tekende na nog geen uur spelen ook voor de 2-0. Yannick Ferreira Carrasco gaf de bal vanaf de linkerkant laag voor richting de tweede paal, waar de Uruguayaan de bal vanuit een moeilijke hoek binnenwerkte. Toch slaagde Elche er enigszins in om de spanning terug in de wedstrijd te brengen. Na een corner verlengde Tete Morente de bal bij de eerste paal en kopte Boyé het leer bij de tweede paal achter Jan Oblak: 2-1.

Dertien minuten voor tijd ging de bal op de stip toen Iván Marcone zijn been iets te hoog hief en Diego Costa raakte. De vervanger van Suárez zette vervolgens zelf vanaf elf meter de eindstand op het scorebord: 3-1. Domper op de zege was het uitvallen van João Félix, die zich in de 73e minuut met klachten liet vervangen door Geoffrey Kondogbia.