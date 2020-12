Seuntjens leidt zege van De Graafschap in met doelpunt dat de wereld overgaat

Chris Meijer 19 december 2020 • Laatste update: 16:10

De Graafschap heeft zijn laatste wedstrijd van 2020 winnend weten af te sluiten. De ploeg van trainer Mike Snoei was in eigen huis met 3-1 te sterk voor Jong FC Utrecht en is daardoor voorlopig de nummer drie in de Keuken Kampioen Divisie. Ralf Seuntjens nam op De Vijverberg twee treffers voor zijn rekening en met name de eerste was van uitermate grote schoonheid. De aanvoerder van De Graafschap schoot van voor de middenlijn de openingstreffer achter doelman Joey Houweling.

Voorafgaand aan het thuisduel met Jong FC Utrecht kon De Graafschap niet terugvallen op een al te beste vorm. De laatste vijf wedstrijden, inclusief het bekerduel met PSV, leverden één overwinning op en mede daardoor was de achterstand op koploper SC Cambuur vlak voor de korte winterstop opgelopen tot acht punten. Tegenstander Jong FC Utrecht kent daarentegen geen tegenvallend seizoen, want het beloftenteam van de Domstedelingen heeft een plaats in de middenmoot van de Keuken Kampioen Divisie.

Wat een wondergoal! ? De ???????? ???? ?????? piekt vlak voor de kerstdagen ?? pic.twitter.com/6nNAI3R5qC — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 19, 2020

Toch trok De Graafschap de wedstrijd al snel naar zich toe. Met veertien minuten op de klok kreeg Seuntjens de bal nog voor de middenlijn voor de voeten. De aanvoerder van De Graafschap merkte op dat doelman Houweling ver voor zijn doel stond, waardoor hij vanaf een meter of 55 besloot te schieten. Houweling zette te laat de gang richting zijn doellijn in en zag de bal over hem heen in het doel vallen: 1-0. Kort daarna kreeg Jeredy Hilterman een mogelijkheid om de gelijkmaker aan te tekenen, maar De Graafschap slaagde er toch al snel in om de marge te verdubbelen.

Na 22 minuten spelen kwam Daryl van Mieghem na een hoekschop van Rick Dekker in balbezit, legde het leer klaar en schoot vervolgens hard raak. Ondanks mogelijkheden voor Van Mieghem en Joey Konings bleef een derde treffer in de eerste helft nog uit. Ook in de eerste fase na rust waren de beste mogelijkheden voor De Graafschap. Elmo Lieftink, Van Mieghem en Konings lieten echter na om de marge naar drie te tillen en het duel daarmee te beslissen, waardoor de bezoekers in leven werden gehouden.

In de slotfase werd het nog spannend op De Vijverberg. Kansen voor Albert Lottin, Mark Pabai en Hilterman leverden nog geen aansluitingstreffer op, maar negen minuten voor tijd bracht Jong Utrecht de marge wel terug naar één. Pabai tekende voor zijn eerste treffer van het seizoen. De Graafschap slaagde er echter vier minuten later alweer in om orde op zaken te stellen. Seuntjens bepaalde op aangeven van Julian Lelieveld met zijn tweede treffer van de middag de eindstand op 3-1. De Graafschap komt nu op 2 januari weer in actie, als de uitwedstrijd tegen Almere City op het programma staat.