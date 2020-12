Liverpool boekt grootste uitzege ooit op hoogste niveau

Daniel Cabot Kerkdijk 19 december 2020 • Laatste update: 15:42

Liverpool heeft zaterdag een grote overwinning geboekt in de Premier League. De koploper was op bezoek bij Crystal Palace met 0-7 veel te sterk voor de nummer twaalf in Engeland. Door de overwinning heeft Liverpool nu zes punten voorsprong op naaste belager Tottenham Hotspur, maar de Londenaren en de andere concurrenten moeten dit weekend nog in actie komen. Het is voor het eerst dat Liverpool een uitzege op het hoogste niveau met zeven goals verschil boekt en ook de eerste competitiezege met minimaal zeven goals verschil sinds de 9-0 zege op Crystal Palace sinds september 1989. Voor the Eagles was het de eerste thuisnederlaag met zeven tegendoelpunten.

Crystal Palace speelde geen onaardige eerste helft, maar de afronding was het grote verschil tussen het team van Roy Hodgson en Liverpool. Waar de bezoekers zeer efficiënt waren in de laatste meters, verprutste met name Jordan Ayew enkele mogelijkheden. De aanvaller kopte de bal uit een vrije trap van Luka Milivojevic recht in de handen van Alisson, had beter zelf kunnen schieten dan te kiezen voor een overstapje wat op niets uitliep en een pass op de goed gepositioneerde Wilfried Zaha belandde achter de aanvaller zelf.

Na twee minuten en vijf seconden lag de bal reeds achter Vicente Guaita. Takumi Minamino kreeg de bal in het strafschopgebied van Sadio Mané en schoot het leer laag in de linkerhoek: 0-1. Het was het eerste doelpunt van de Japanner in de Premier League. Tien minuten viel de 0-2 toen Firmino de bal naar Mané speelde en de Senegalees het leer in de linkerhoek mikte. Vlak voor de pauze brak Liverpool razendsnel uit en tekende Firmino op aangeven van Andy Robertson van dichtbij voor de 0-3.

Liverpool kwam zes minuten na de onderbreking al op 0-4. Trent Alexander-Arnold behield het overzicht en zag hoe Jordan Henderson de bal heerlijk vanaf een meter of achttien in de linkerhoek mikte: 0-4. Ook het vijfde doelpunt van the Reds mocht er zijn: Firmino ontving een perfecte pass van Mohamed Salah en wipte de bal op kunstige wijze over Guaita.

Salah nam de resterende doelpunten voor zijn rekening. Hij scoorde eerst van dichtbij na een kopbal van Joel Matip en bepaalde daarna de eindstand op 0-7 door vanaf rechts naar binnen te kappen en raak te schieten in de verre bovenhoek. Georginio Wijnaldum stond toen al niet meer in het veld: hij werd twintig minuten voor tijd vervangen door Curtis Jones. Patrick van Aanholt stond negentig minuten op het veld. Jairo Riedewald kwam vijftien minuten voor tijd binnen de lijnen.