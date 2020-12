Ronald Koeman laat Frenkie de Jong op de bank in duel met Valencia

Daniel Cabot Kerkdijk 19 december 2020 • Laatste update: 15:41

Frenkie de Jong staat niet in de basiself van Barcelona voor het competitieduel met Valencia. Ronald Koeman lijkt in het weerzien met zijn ex-werkgever te kiezen een controlerend middenveld met Sergio Busquets en Pedri, al kan het ook zo maar zijn dat hij voor een ander systeem kiest. Alfred Schreuder heeft aan Barça TV laten weten dat De Jong met klachten aan het scheenbeen kampt en dat hij zal invallen indien dit nodig is.

De Jong was de laatste twee wedstrijden een van de betere spelers van Barcelona. Na de duels met Levante (1-0) en Real Sociedad (2-1), waarin hij respectievelijk een assist gaf en de winnende treffer maakte, kreeg de Oranje-international lovende kritieken van de Spaanse media.

Koeman kiest opnieuw ervoor om Clément Lenglet op de bank te zetten en geeft de voorkeur aan een centraal verdedigingsduo met Óscar Mingueza en Ronald Araujo. Het duel gaat om 16:15 uur van start.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Mingueza, Jordi Alba; Busquets, Pedri; Griezmann, Messi, Coutinho; Braithwaite.

Opstelling Valencia: Jaume Domènech; Wass, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayá; Carlos Soler, Racic, Musah, Cheryshev; Guedes en Maxi Gómez.