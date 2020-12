Zien! De wereldgoal van Ralf Seuntjens vanaf 55 meter

Daniel Cabot Kerkdijk 19 december 2020 • Laatste update: 14:54

Ralf Seuntjens heeft zaterdag waarschijnlijk het mooiste doelpunt uit zijn loopbaan gemaakt. De aanvaller van De Graafschap zette in het thuisduel met Jong FC Utrecht vanaf een meter of 55 de 1-0 op het scorebord. Daryl van Mieghem tekende even later voor de 2-0 in de eerste helft die op het moment van schrijven nog bezig is.

Wat een wondergoal! ? De ???????? ???? ?????? piekt vlak voor de kerstdagen ?? pic.twitter.com/6nNAI3R5qC — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 19, 2020