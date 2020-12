Graziano Pellè zoekt naar nieuwe club na eerste prijs in China

Daniel Cabot Kerkdijk 19 december 2020 • Laatste update: 14:49

Graziano Pellè heeft in zijn waarschijnlijk allerlaatste wedstrijd zijn eerste prijs in China gewonnen. Shandong Luneng was in de finale van de Chinese beker met 2-0 te sterk voor Jiangsu Suning. De inmiddels 35-jarige Italiaan, die in de zomer van 2016 van Southampton overkwam, bepaalde met een rake kopbal de eindstand.

“De beste manier om het seizoen af te sluiten”, schrijft Pellè op Instagram. De Italiaan liep voor Shandong Luneng bijna één op twee, met 63 doelpunten in 129 duels in alle competities. Hij moest echter tot de bekerfinale tegen Jiangsu Suning wachten om zijn eerste prijs in Chinese dienst in de wacht te slepen.

De vraag is waar de toekomst van Pellè ligt. De veteraan beschikt over een aflopend contract, dat 31 december ten einde loopt, en de verwachting is dat hij net als veel andere buitenlandse voetballers uit China zal vertrekken. Vanaf komend seizoen wordt in China namelijk een salarisplafond ingevoerd en Pellè zat daar de voorbije jaren met een weeksalaris van circa 380.000 euro ruim boven.

Pellè kwam in Nederland voor AZ en Feyenoord uit. De aanvaller was in Alkmaar nooit van een basisplaats verzekerd en schommelde veel tussen bank en basis. Pellè arriveerde eind augustus 2012 bij Feyenoord, als huurling van Parma, en groeide al snel uit tot een publiekslieveling. In januari 2013 werd Pellè definitief overgenomen, om vervolgens medio 2015 voor negen miljoen euro naar Southampton te verkassen.