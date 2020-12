Mario Götze: ‘Hij is een van de belangrijkste personen in mijn leven geweest’

Voor Mario Götze is de trainer de belangrijkste persoon bij een club. De aanvallende middenvelder van PSV beschouwt Jürgen Klopp als een warme voetbalvader en zijn samenwerking met Josep Guardiola omschrijft hij als ‘een geweldig leerproces’. Dankzij Roger Schmidt viel hij voor de avances van PSV. “Roger wilde me heel graag, hij was heel duidelijk in zijn benadering en zijn plannen met me. Dat was beslissend voor me”, vertelt Götze in gesprek met Voetbal International.

“En natuurlijk waren er veel andere clubs, maar die waren niet zo duidelijk zoals het hier was. PSV voelde voor mij als de beste optie.” Götze brak in Dortmund door onder Klopp en vertrok op jonge leeftijd naar Beieren. “Ik was alleen Klopp gewend en natuurlijk nog erg jong toen ik naar Bayern ging. Als ik er nu op terugkijk, is het goed geweest om verschillende coaches met andere perspectieven mee te maken. Op dat moment voelde het ook als het juiste om te doen. Ik wilde Pep leren kennen en in zijn filosofie leren voetballen, het was een geweldig leerproces voor mij.”

Het was een periode waarin Bayern tal van prijzen won en Götze zijn vaderland naar de wereldtitel schoot. “Het was dus een hele succesvolle periode. Natuurlijk ontstond er daardoor voor mij een nieuwe situatie, met nieuwe avonturen en nieuwe uitdagingen. Het was een leerproces en uiteindelijk heel goed voor me. Het was ook zeker geen fout om naar Bayern te gaan. Je weet nooit exact hoe de dingen zullen uitpakken. Misschien had ik wat langer bij Kloppo kunnen blijven, want ik was met 21 jaar erg jong. Maar ik was heel erg ambitieus, ik wilde prijzen winnen, Peps filosofie leren kennen en mezelf uitdagen.”

“Met Klopp heb ik echter nog steeds contact, dat blijft ook zo. Hij is voor mij een van de belangrijkste personen in mijn leven geweest. Klopp vertrouwde me en gaf me heel veel zelfvertrouwen. We hebben een geweldige tijd samen gehad bij Dortmund.” Götze wil altijd al een keer in het buitenland spelen en hij had al langere tijd contact met Schmidt. “Ik kende hem een beetje van Bayer Leverkusen. Daarna is hij naar China gegaan. Vanaf het moment dat hij terug was, hebben we contact gehad.”

Götze snapt dat veel landgenoten de overgang naar PSV als een stap terugzien, maar hij heeft de beslissing genomen puur op basis van wat goed is voor hemzelf. “Het maakt mij niet zo heel veel meer uit wat anderen ervan vinden. Zeker nu ik een zoon en een eigen gezin heb, verandert het perspectief en zijn randzaken niet zo belangrijk meer. Voor een voetballer is bij de club waar hij speelt, de trainer de belangrijkste persoon. Zeker na mijn laatste jaar. Wie mijn hele carrière beschouwt, weet dat de coach voor mij het belangrijkst is. Dat gaf ook in dit geval de doorslag.”