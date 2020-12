Van Gaal genoemd als kandidaat in Zuid-Amerika: ‘Ik heb zijn cv ontvangen’

Yanick Vos 19 december 2020 • Laatste update: 09:33

Louis van Gaal wordt genoemd als kandidaat voor het bondscoachschap in Chili. Reinaldo Rueda staat voor een overstap naar Colombia en diverse namen worden naar voren geschoven om de huidige bondscoach op te volgen bij de winnaar van de Copa América van 2015 en 2016. Het is echter de grote vraag of Van Gaal daadwerkelijk aan de slag gaat in Chili, daar hij al ruim vier jaar met pensioen is.

Rueda is hard op weg naar de uitgang bij de Chileense bond. José Pekerman en Felipe Scolari zijn in de Chileense media genoemd als kandidaten, net als Van Gaal. “Een vertegenwoordiger belde me om hem aan te bieden. Ik heb zijn cv inmiddels ontvangen', zegt bondsvoorzitter Jorge Yungue tegen het Chileense La Tercera. Ook Gabriel Heinze werd genoemd als kandidaat, maar hij is vrijdag aangesteld als trainer van Atlanta United in de Major League Soccer.

Van Gaal werd eerder dit jaar nog in verband gebracht met een terugkeer bij het Nederlands elftal. Na het vertrek van Ronald Koeman naar Barcelona werd Van Gaal in de media naar voren geschoven als een van de kandidaten. De NOS deed navraag naar zijn beschikbaarheid. Van Gaal antwoordde dat hij er over zou nadenken als hij benaderd zou worden. “Ik heb toen na het vertrek van Koeman tegen de NOS gezegd: Eén, ik ben met pensioen, twee, ik ben niet gevraagd en drie, als de KNVB komt, zal ik erover nadenken”, zei hij later In gesprek met Radio538.

Van Gaal wilde tegenover de NOS juist duidelijk maken dat een nieuwe aanstelling bij de KNVB weinig kans van slagen had. “Het ging in de publiciteit na het vertrek van Koeman ineens alleen nog maar over Louis van Gaal. In alle polls stond ik op één. Ik wilde duidelijk maken dat mijn komst naar Zeist geen grote kans van slagen had”, aldus Van Gaal. “Alleen werd het telefoontje van de NOS door andere media uitgelegd als een open sollicitatie. Maar dat was het juist níet. Ik probeerde duidelijk te maken dat ik niet gevraagd werd en dat ik de vorige keer toen ik wél werd gevraagd het óók niet gedaan heb.”