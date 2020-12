Huntelaar: ‘Hij kon vanaf de zestien een schot vanaf zijn hoofd afvuren’

Yanick Vos 19 december 2020 • Laatste update: 08:44

Klaas-Jan Huntelaar heeft in gesprek met Ajax TV zijn ideale spits samengesteld. Kijkend naar kwaliteiten als snelheid, afmaken, koppen en het nemen van strafschoppen komen de namen van onder meer Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Jan Vennegoor of Hesselink en Alan Shearer voorbij. Hoeveel doelpunten de door Huntelaar samengestelde droomspits in een seizoen moet maken? “In een goed team moet hij minimaal één op één kunnen lopen”, aldus Huntelaar.

Gevraagd naar wie hij de beste spits ooit vond in combinatie met snelheid, kiest Huntelaar voor Henry. “Hij was een mooie elegante speler met snelheid en scorend vermogen”, aldus de Ajax-spits. Cristiano Ronaldo ziet Huntelaar als de beste afmaker. “Kijk, doelpunten kan iedereen maken. Maar hoeveel doelpunten je maakt hangt af van positionering en je wil om te scoren. Ronaldo heeft dat heel erg in zich. Hij wil elke wedstrijd scoren en daarom scoort hij ook zoveel.”

“De beste kopper die ik heb gezien is Jan Vennegoor of Hesselink. Hij kon vanaf de zestien een schot vanaf zijn hoofd afvuren, zo hard kon hij koppen”, aldus Huntelaar over de oud-spits van onder meer PSV en Celtic. Op het gebied van charisma heeft Huntelaar Didier Drogba hoog zitten. “Hij was een speler die er altijd stond, ook qua duelkracht. Een beetje hetzelfde als Zlatan Ibrahimovic. Ze zijn niet bang. Dat soort dingen stralen zij wel uit. Het geeft gewoon iets extra’s, een soort X-factor.”

Dennis Bergkamp wordt door Huntelaar geprezen vanwege zijn positionering. “Hij was een hele slimme speler met een mooie techniek. Hij was vanuit vroeger een van mijn favorieten. Hij koos gewoon vaak goed positie en had een bepaalde rust over zich heen.” Als Huntelaar gevraagd wordt naar de spits die qua kracht de beste indruk op hem heeft gemaakt, noemt hij Zico Tumba. “Hij was een hele sterke Afrikaanse speler. Bij De Graafschap speelde hij in het eerste, hij was echt megasterk.”

Alan Shearer wordt door Huntelaar gekozen als beste strafschoppennemer. “Hij schoot altijd met overtuiging hoog in de goal”, zegt de Ajax-aanvaller over de voormalig spits van Newcastle United. “Hij had een ritueel. Hij draaide zich om met zijn rug naar de bal. Als de scheidsrechter floot, draaide hij zich om en probeerde hij de bal hoog onder de lat te schieten.” Tot slot roemt Huntelaar oud-spits Gabriel Batistuta om zijn manier van juichen. “Hij deed altijd een mitrailleur. Hij was de eerste die altijd uitbundig juichte, aparter dan normaal. Dat viel toen wel op.”